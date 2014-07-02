Nabíjačka WV, KV
Náhradný sieťový adaptér na nabíjanie čističa na okná Kärcher WV a vibračnej aku stierky KV. Hodí sa pre všetky typy čističov okien Kärcher WV.
Náhradný sieťový adaptér na nabíjanie čističa na okná Kärcher WV. Hodí sa pre všetky typy Kärcher W.
Vlastnosti a výhody
Kompatibilita s WV a KV
- Nabíjanie čističov na okná WV a aku stierky KV.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|29 x 122 x 114