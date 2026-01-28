Nadstavec na čistenie fasády a skla

Fasády a sklenené povrchy sa optimálne čistia pri vysokom tlaku pomocou nástavca na čistenie fasády a skla. Obzvlášť efektívne v kombinácii s teleskopickým vysokotlakým nadstavcom Kärcher.

Rovnomerné a vysoko efektívne čistenie: štyri vysokotlakové trysky eliminujú odolné nečistoty na rôznych povrchoch. V závislosti od použitia je možné vymeniteľný rám ľahko a rýchlo vymeniť. Rám so štetinami na čistenie fasád a stien chráni používateľa pred striekajúcou vodou a dá sa s ním tiež jemne pohybovať po povrchu. Na čistenie sklenených povrchov, napríklad zimných záhrad, sa dokonale hodí rám s podložkou z mikrovlákna, ktorý je pripevnený suchým zipsom. Abrazívne vlákna podporujú odstraňovanie nečistôt a zaručujú jemné čistenie povrchov.

Vlastnosti a výhody
Jednoduchá výmena bez použitia nástroja na tvrdé alebo citlivé (sklenené) povrchy.
Efektívne odstránenie odolnej špiny a vysoký plošný výkon.
Upevnenie je prispôsobené povrchu, čím sa vždy vytvorí dobrý kontaktný povrch.
Odnímateľná, umývateľná podložka z mikrovlákna
  • Podložku z mikrovlákna je možné prať na 60 ° C.
Špecifikácie

Technické údaje

Zloženie textilných vlákien 70 % Polyester; 30 % Polyamid
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 194 x 338 x 160

Oblasti využitia
  • Fasáda
  • Zimné záhrady
  • Autosklá
