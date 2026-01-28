Nadstavec na čistenie fasády a skla
Fasády a sklenené povrchy sa optimálne čistia pri vysokom tlaku pomocou nástavca na čistenie fasády a skla. Obzvlášť efektívne v kombinácii s teleskopickým vysokotlakým nadstavcom Kärcher.
Rovnomerné a vysoko efektívne čistenie: štyri vysokotlakové trysky eliminujú odolné nečistoty na rôznych povrchoch. V závislosti od použitia je možné vymeniteľný rám ľahko a rýchlo vymeniť. Rám so štetinami na čistenie fasád a stien chráni používateľa pred striekajúcou vodou a dá sa s ním tiež jemne pohybovať po povrchu. Na čistenie sklenených povrchov, napríklad zimných záhrad, sa dokonale hodí rám s podložkou z mikrovlákna, ktorý je pripevnený suchým zipsom. Abrazívne vlákna podporujú odstraňovanie nečistôt a zaručujú jemné čistenie povrchov.
Vlastnosti a výhody
Vymeniteľný rámJednoduchá výmena bez použitia nástroja na tvrdé alebo citlivé (sklenené) povrchy.
Štyri vysokotlakové tryskyEfektívne odstránenie odolnej špiny a vysoký plošný výkon.
Záves medzi krytom a rámomUpevnenie je prispôsobené povrchu, čím sa vždy vytvorí dobrý kontaktný povrch.
Odnímateľná, umývateľná podložka z mikrovlákna
- Podložku z mikrovlákna je možné prať na 60 ° C.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zloženie textilných vlákien
|70 % Polyester; 30 % Polyamid
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|194 x 338 x 160
Video
Oblasti využitia
- Fasáda
- Zimné záhrady
- Autosklá
Nadstavec na čistenie fasády a skla náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher