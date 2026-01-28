TLA 4 teleskopický nadstavec

Jednoduché čistenie v (takmer) každom bode: Teleskopický nadstavec sa ľahko dostane do ťažko prístupných oblastí vďaka nastaviteľnému kĺbu o 180 °.

Pomocou teleskopického nadstavca je možné rýchlo a bez námahy vyčistiť aj ťažko prístupné miesta, napríklad na fasáde. Nastaviteľný kĺb o 180 stupňov je ďalšou výhodou a umožňuje čistenie zimných záhrad, šikmých striech a prístreškov na auto. Ovládanie je veľmi jednoduché vďaka pohodlnému teleskopickému mechanizmu jednoduchým stlačením tlačidla. Teleskopický nadstavec je možné predĺžiť medzi 1,20 a 3,70 metra, čo umožňuje čistenie oblastí vo výške až 5 metrov. Upevnenie všetkých striekacích pištolí je veľmi jednoduché. Tlak je možné pohodlne regulovať pri použití so striekacou pištoľou Full Control Plus alebo Smart Control.

Vlastnosti a výhody
TLA 4 teleskopický nadstavec: Nastaviteľný kĺb
Flexibilné možnosti použitia.
TLA 4 teleskopický nadstavec: Pohodlný teleskop
Rúrky sa dajú ľahko a pohodlne vytiahnuť jediným stlačením tlačidla.
TLA 4 teleskopický nadstavec: Jednoduchá montáž vysokotlakovej pištole
Existujúcu vysokotlakovú pištoľ je možné ľahko pripevniť na určený držiak.
Pripojenie - bajonet
  • Praktické pripojenie všetkého príslušenstva Kärcher.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 2,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 3780 x 120 x 233

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Fasáda
  • Zimné záhrady
  • Prístrešky (napr. prístrešky pre autá)
Príslušenstvo
TLA 4 teleskopický nadstavec náhradný diel

