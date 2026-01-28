TLA 4 + Nadstavec na čistenie fasády a skla

Sada obsahujúca teleskopický nadstavec TLA 4 a nadstavec na čistenie fasády a skla. Na ľahké čistenie ťažko prístupných povrchov, ako sú fasády domov alebo zimné záhrady.

Pomocou teleskopického nadstavca je možné rýchlo a bez námahy vyčistiť aj ťažko prístupné miesta, napríklad fasády. Nastaviteľný kĺb o 180 stupňov je ďalšou výhodou a umožňuje čistenie zimných záhrad, šikmých striech a prístreškov na auto. Vďaka prevádzke s nadstavcom na čistenie fasád a skiel sa všetky ťažko prístupné miesta vyčistia rovnomerne a efektívne: štyri vysokotlakové trysky odstraňujú nepoddajnú špinu na rôznych povrchoch.

Vlastnosti a výhody
TLA 4 + Nadstavec na čistenie fasády a skla: Nastaviteľný kĺb
Nastaviteľný kĺb
Flexibilné použitie
TLA 4 + Nadstavec na čistenie fasády a skla: Pohodlný teleskop
Pohodlný teleskop
Rúrky sa dajú ľahko a pohodlne vytiahnuť jediným stlačením tlačidla.
TLA 4 + Nadstavec na čistenie fasády a skla: Vrátane nadstavca na čistenie fasády a skla
Vrátane nadstavca na čistenie fasády a skla
Pre rovnomerné a efektívne čistenie ťažko prístupných oblastí.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 3,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 3780 x 338 x 223

Oblasti využitia
  • Fasáda
  • Zimné záhrady
  • Prístrešky (napr. prístrešky pre autá)
  • Okná a sklenené povrchy
Príslušenstvo
