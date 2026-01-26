Náhradné trysky pre plošný čistič T-Racer

Vysokokvalitné náhradné trysky zaručujú ľahkú výmenu trysiek a sú vhodné pre čističe povrchov T-Racer T 7 Plus, T 5 a T 450. Súčasťou sú trysky pre rôzne výkonnostné triedy vysokotlakových čističov.

Vysokokvalitné náhradné trysky umožňujú rýchlu a ľahkú výmenu náhradných trysiek pre čističe povrchov T-Racer T 7 Plus, T 5, T 450 a T 4xx. Zahŕňajú tri páry trysiek pre rôzne výkonnostné triedy vysokotlakového čističa a dve spony pre upevnenie. Pre T-Racer T 7 Plus a T 450 sú súčasťou súpravy aj výkonová dýza na čistenie rohov a hrán a oplachovacia dýza na oplachovanie vyčisteného povrchu.

Vlastnosti a výhody
Náhradná tryska
  • Rýchla a jednoduchá výmena starých trysiek.
  • Vysoká kvalita pre dlhú životnosť.
Vysokotlakový plochý prúd
  • Rovnomerné čistenie a uvoľňovanie zažratých nečistôt.
Intenzívne čistenie vysokým tlakom
  • Efektívne čistenie a odstraňovanie nečistôt.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Rozmery (d x š x v) (mm) 17 x 17 x 18

Pre iné modely sa obráťte na nášho servisného partnera alebo predajcu Kärcher.