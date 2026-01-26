Plošný čistič T 5

Dôkladné čistenie veľkých plôch bez striekania navôkol vdaka plošnému čističu. Nastaviteľný rozstupu trysiek umožňuje jeho použitie na tvrdé aj citlivé povrchy.

Otočné rameno Twin Jet plošného čističa umožňuje odstránenie nečistôt vo veľkom množstve, a tým rýchle a efektívne čistenie veľkých plôch v exteriéri. Obzvlášť praktické: čistič povrchov ponúka možnosť individuálneho nastavenia vzdialenosti medzi čistiacimi tryskamia čisteným povrchom. To znamená, že je možné vyčistiť tvrdé povrchy, ako je kameň a betón, ako aj citlivé povrchy, ako je drevo. V porovnaní s čistením pomocou pracovného nadstavca môže tento plošný čistič ušetriť asi polovicu času. Hlavica navyše spoľahlivo chráni používateľov a životné prostredie pred striekajúcou vodou, vďaka takzvanému vznášadlovému efektu je manévrovanie s ním detskou hrou. Pomocou ergonomickej rukoväte sa dajú optimálne vyčistiť aj zvislé plochy, ako sú garážové dvere, fasáda, brány či ploty. Vhodné pre vysokotlakové čističe triedy K 2 až K 7.

Vlastnosti a výhody
Plošný čistič T 5: Dve rotujúce trysky s plochým prúdom
Plošný čistič T 5: Ochrana proti rozstreku
Plošný čistič T 5: Prestavovanie výšky
Rukoväť
Efekt vznášadla
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 708 x 280 x 995
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Terasa
  • Garážové brány
  • Fasády malých domov
  • (Dvorové) vchody, príjazdové cesty
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Cesty
Príslušenstvo
Plošný čistič T 5 náhradný diel

