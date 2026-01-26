Plošný čistič T 7 Plus

Vďaka výkonovej dýze tiež dôkladne čistí rohy a hrany: plošný čistič T 450 vrátane funkcie oplachovania - pre efektívne čistenie veľkých plôch bez postriekania.

Pomocou plošného čističa T 7 Plus sa dajú veľké povrchy čistiť efektívne a bez zbyročného striekania navôkol. Rameno s dvojitým prúdom zabezpečuje veľké odstránenie nečistôt, čo ušetrí okolo 50 percent pracovného času v porovnaní s čistením pomocou pracovného nadstavca. Dodatočná výkonová dýza umožňuje efektívne čistenie rohu a hrán. Pomocou integrovanej oplachovacej dýzy sa uvoľnené nečistoty dajú ľahko spláchnuť z už vyčisteného povrchu. Úpravou vzdialenosti medzi tryskami a čistiacim predmetom je možné vyčistiť tvrdé povrchy, ako je kameň a betón, a citlivejšie povrchy, napríklad drevo. Vďaka takzvanému vznášajúcemu efektu je T-Racer obzvlášť ľahko ovládateľný. Rôzne funkcie sa dajú pohodlne ovládať stlačením nožných tlačidiel. Dokonca aj vertikálne povrchy, ako sú garážové dvere, ploty, fasáda, či brány, sa dajú vďaka praktickej rukoväti okamžite vyčistiť. Vhodné pre vysokotlakové čističe triedy K 4 až K 7.

Vlastnosti a výhody
Plošný čistič T 7 Plus: Dve rotujúce trysky s plochým prúdom
Dve rotujúce trysky s plochým prúdom
Dobrý plošný výkon - ideálny na čistenie väčších plôch.
Plošný čistič T 7 Plus: Ochrana proti rozstreku
Ochrana proti rozstreku
Čistenie bez rozstrekovania.
Plošný čistič T 7 Plus: Integrovaná prídavná Power tryska
Integrovaná prídavná Power tryska
Ideálne sa hodí na čistenie kútov a hrán bez rozstrekovania. Pohodlné prepínanie medzi jednotlivými funkciami pomocou nožného spínača.
Integrovaná oplachovacia tryska
  • Uvoľnené nečistoty je možné priamo spláchnuť vodou.
Prestavovanie výšky
  • Úprava oddialenia trysiek umožňuje čistenie rôznych povrchov.
  • Čistenie chúlostivých a nechúlostivých plôch, ako je drevo a kameň.
Rukoväť
  • Pohodlné čistenie zvislých plôch.
Efekt vznášadla
  • Plošný čistič sa vznáša nad podlahou a zaručuje jednoduchú prácu.
Posuvný bežec
  • Pri oplachovaní plošný čistič kĺže po povrchu.
Nožné
  • Pohodlné prepínanie medzi rôznymi funkciami.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 769 x 288 x 996

Video

Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Terasa
  • Garážové brány
  • Fasády malých domov
  • (Dvorové) vchody, príjazdové cesty
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Cesty
Príslušenstvo
Plošný čistič T 7 Plus náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher