Plošný čistič T 7 Plus
Vďaka výkonovej dýze tiež dôkladne čistí rohy a hrany: plošný čistič T 450 vrátane funkcie oplachovania - pre efektívne čistenie veľkých plôch bez postriekania.
Pomocou plošného čističa T 7 Plus sa dajú veľké povrchy čistiť efektívne a bez zbyročného striekania navôkol. Rameno s dvojitým prúdom zabezpečuje veľké odstránenie nečistôt, čo ušetrí okolo 50 percent pracovného času v porovnaní s čistením pomocou pracovného nadstavca. Dodatočná výkonová dýza umožňuje efektívne čistenie rohu a hrán. Pomocou integrovanej oplachovacej dýzy sa uvoľnené nečistoty dajú ľahko spláchnuť z už vyčisteného povrchu. Úpravou vzdialenosti medzi tryskami a čistiacim predmetom je možné vyčistiť tvrdé povrchy, ako je kameň a betón, a citlivejšie povrchy, napríklad drevo. Vďaka takzvanému vznášajúcemu efektu je T-Racer obzvlášť ľahko ovládateľný. Rôzne funkcie sa dajú pohodlne ovládať stlačením nožných tlačidiel. Dokonca aj vertikálne povrchy, ako sú garážové dvere, ploty, fasáda, či brány, sa dajú vďaka praktickej rukoväti okamžite vyčistiť. Vhodné pre vysokotlakové čističe triedy K 4 až K 7.
Vlastnosti a výhody
Dve rotujúce trysky s plochým prúdomDobrý plošný výkon - ideálny na čistenie väčších plôch.
Ochrana proti rozstrekuČistenie bez rozstrekovania.
Integrovaná prídavná Power tryskaIdeálne sa hodí na čistenie kútov a hrán bez rozstrekovania. Pohodlné prepínanie medzi jednotlivými funkciami pomocou nožného spínača.
Integrovaná oplachovacia tryska
- Uvoľnené nečistoty je možné priamo spláchnuť vodou.
Prestavovanie výšky
- Úprava oddialenia trysiek umožňuje čistenie rôznych povrchov.
- Čistenie chúlostivých a nechúlostivých plôch, ako je drevo a kameň.
Rukoväť
- Pohodlné čistenie zvislých plôch.
Efekt vznášadla
- Plošný čistič sa vznáša nad podlahou a zaručuje jednoduchú prácu.
Posuvný bežec
- Pri oplachovaní plošný čistič kĺže po povrchu.
Nožné
- Pohodlné prepínanie medzi rôznymi funkciami.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|769 x 288 x 996
Video
Oblasti využitia
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Terasa
- Garážové brány
- Fasády malých domov
- (Dvorové) vchody, príjazdové cesty
- Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
- Cesty
Príslušenstvo
Plošný čistič T 7 Plus náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher