Penovacia tryska s integrovanou nádržou, 1200 l/h -

Krátka, šikovná penová tryska s nastaviteľným uhlom rozprašovania s 1 litrovou nádržou na čistiaci prostriedok. Vďaka kompaktnému dizajnu je ideálny na čistenie automobilov.

Krátky, šikovný penovací nadstavec s nádobou na čistiaci prostriedok priamo na nadstavci s objemom 1 l. Vďaka kompaktnej konštrukcii sa výborne hodí napr. na napenenie osobných áut.Otočná prípojka M 22 x 1,5, bezstupňové dávkovanie čistiaceho prostriedku pomocou otočného gombíka priamo na tryske, prestaviteľný uhol striekania.

Špecifikácie

Technické údaje

Prietok (l/h) max. 1200
Max. tlak (bar) 180
Teplota (°C) max. 60
Pripájací závit M22 x 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,7
Príslušenstvo
Penovacia tryska s integrovanou nádržou, 1200 l/h - náhradný diel

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