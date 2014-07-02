Penovacia tryska s integrovanou nádržou, 1200 l/h -
Krátka, šikovná penová tryska s nastaviteľným uhlom rozprašovania s 1 litrovou nádržou na čistiaci prostriedok. Vďaka kompaktnému dizajnu je ideálny na čistenie automobilov.
Krátky, šikovný penovací nadstavec s nádobou na čistiaci prostriedok priamo na nadstavci s objemom 1 l. Vďaka kompaktnej konštrukcii sa výborne hodí napr. na napenenie osobných áut.Otočná prípojka M 22 x 1,5, bezstupňové dávkovanie čistiaceho prostriedku pomocou otočného gombíka priamo na tryske, prestaviteľný uhol striekania.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok (l/h)
|max. 1200
|Max. tlak (bar)
|180
|Teplota (°C)
|max. 60
|Pripájací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,7
Príslušenstvo
Penovacia tryska s integrovanou nádržou, 1200 l/h - náhradný diel
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