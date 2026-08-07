Predčisťovací filter pre ponorné čerpadlá, malý

Chráni ponorné čerpadlo a zvyšuje tým jeho funkcieschopnosť: odolný a jednoducho upevniteľný predfilter pre ponorné čerpadlá SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.

Odolný predfilter je možné alternatívne upevniť aj na ponorné čerpadlo. Používanie predfiltra sa odporúča hlavne pri použití čerpadla v silno znečistenej vode, ako napríklad v stavebných jamách alebo pri záplavách. Pomocou tohto filtra je možné zadržať veľké čiastočky špiny pred vniknutím do čerpadla. Chráni tým obežné koleso čerpadla pred upchatím vetvičkami alebo špinou a zvyšuje jeho životnosť. Predčisťovací filter sa hodí pre ponorné čerpadlá SP 1 až SP 5 Flat/Dirt a má veľkosť ôk cca 5 mm.

Vlastnosti a výhody
Odolný predčisťovací filter
  • Chráni obežné koleso čerpadla pred upchatím vetvičkami alebo špinou a zvyšuje sa funkčnosť.
Klik systém
  • Jednoducho a rýchlo sa upevňuje na ponorné čerpadlo.
Veľkosť ôk 5 mm
  • Prietok sa nezníži, avšak zvýši sa funkčnosť.
Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť ôk (mm) 5
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 177 x 179 x 53
Oblasti využitia
  • Filtrácia nečistôt z vody