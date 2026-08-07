Predčisťovací filter pre ponorné čerpadlá, malý
Chráni ponorné čerpadlo a zvyšuje tým jeho funkcieschopnosť: odolný a jednoducho upevniteľný predfilter pre ponorné čerpadlá SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.
Odolný predfilter je možné alternatívne upevniť aj na ponorné čerpadlo. Používanie predfiltra sa odporúča hlavne pri použití čerpadla v silno znečistenej vode, ako napríklad v stavebných jamách alebo pri záplavách. Pomocou tohto filtra je možné zadržať veľké čiastočky špiny pred vniknutím do čerpadla. Chráni tým obežné koleso čerpadla pred upchatím vetvičkami alebo špinou a zvyšuje jeho životnosť. Predčisťovací filter sa hodí pre ponorné čerpadlá SP 1 až SP 5 Flat/Dirt a má veľkosť ôk cca 5 mm.
Vlastnosti a výhody
Odolný predčisťovací filter
- Chráni obežné koleso čerpadla pred upchatím vetvičkami alebo špinou a zvyšuje sa funkčnosť.
Klik systém
- Jednoducho a rýchlo sa upevňuje na ponorné čerpadlo.
Veľkosť ôk 5 mm
- Prietok sa nezníži, avšak zvýši sa funkčnosť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť ôk (mm)
|5
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|177 x 179 x 53
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Filtrácia nečistôt z vody