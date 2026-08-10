Predlžovacia hadica pre SC 1

Pomocou predlžovacej hadice pre SC 1 je možné bez problémov vyčistiť aj ťažko dosiahnuteľné miesta, ako sú kúty a výklenky.

Pomocou predlžovacej hadice SC je možné bez problémov a bez námahy vyčistiť aj ťažko dosiahnuteľné miesta, ako sú kúty a výklenky. Iné príslušenstvo, ako je ručná hubica, power tryska a pod., môžete kedykoľvek nasunúť.

Vlastnosti a výhody
Kompatibilita s iným príslušenstvom
  • Upevňovanie príslušenstva na predlžovaciu hadicu podľa potreby, ako je ručná hubica, kruhová kefka alebo power tryska.
Flexibilná predlžovacia hadica
  • Bezproblémové čistenie ťažko dostupných miest.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 375 x 51 x 220
Oblasti využitia
  • Pracovné dosky v kuchyni
  • Kanalizácie
  • Umývadlo / drez
  • Armatúry
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
  • Kúpeľňa
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