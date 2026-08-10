Predlžovacia hadica pre SC 1
Pomocou predlžovacej hadice pre SC 1 je možné bez problémov vyčistiť aj ťažko dosiahnuteľné miesta, ako sú kúty a výklenky.
Pomocou predlžovacej hadice SC je možné bez problémov a bez námahy vyčistiť aj ťažko dosiahnuteľné miesta, ako sú kúty a výklenky. Iné príslušenstvo, ako je ručná hubica, power tryska a pod., môžete kedykoľvek nasunúť.
Vlastnosti a výhody
Kompatibilita s iným príslušenstvom
- Upevňovanie príslušenstva na predlžovaciu hadicu podľa potreby, ako je ručná hubica, kruhová kefka alebo power tryska.
Flexibilná predlžovacia hadica
- Bezproblémové čistenie ťažko dostupných miest.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|375 x 51 x 220
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Pracovné dosky v kuchyni
- Kanalizácie
- Umývadlo / drez
- Armatúry
- Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
- Kúpeľňa
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