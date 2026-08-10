Reťaz na pílu 35cm 36V

Zaisťuje najvyššiu kvalitu rezania za všetkých okolností: reťaz pre lištu dlhú 35 cm akumulátorovej reťazovej píly CNS 36-35 Battery. S nízkym spätným rázom a beznapäťovým systémom napínania reťazí.

Reťaz pre 35 cm dlhú lištu akumulátorovej reťazovej píly CNS 36-35 Battery sa dá pripevniť rýchlo a ľahko vďaka systému napínania reťaze bez použitia náradia. Zaručuje vždy optimálny rezný výkon, je extrémne odolná a univerzálna pri používaní. Okrem toho, reťaz s nízkym spätným rázom presvedčí nízkou hodnotou vibrácií.

Vlastnosti a výhody
Vysoko kvalitná reťaz
  • Reťazové píly Kärcher zaisťujú vždy najlepšiu kvalitu rezu.
Výmena reťaze bez použitia nástrojov
  • Pre ľahkú výmenu reťaze.
Tlmiaci efekt
  • Nízky spätný ráz s vysokým výkonom.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba strieborná
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 480 x 35 x 5
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Stromy
  • Vetvy stromov
  • Palivové drevo