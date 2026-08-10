Reťaz na pílu 35cm 36V
Zaisťuje najvyššiu kvalitu rezania za všetkých okolností: reťaz pre lištu dlhú 35 cm akumulátorovej reťazovej píly CNS 36-35 Battery. S nízkym spätným rázom a beznapäťovým systémom napínania reťazí.
Reťaz pre 35 cm dlhú lištu akumulátorovej reťazovej píly CNS 36-35 Battery sa dá pripevniť rýchlo a ľahko vďaka systému napínania reťaze bez použitia náradia. Zaručuje vždy optimálny rezný výkon, je extrémne odolná a univerzálna pri používaní. Okrem toho, reťaz s nízkym spätným rázom presvedčí nízkou hodnotou vibrácií.
Vlastnosti a výhody
Vysoko kvalitná reťaz
- Reťazové píly Kärcher zaisťujú vždy najlepšiu kvalitu rezu.
Výmena reťaze bez použitia nástrojov
- Pre ľahkú výmenu reťaze.
Tlmiaci efekt
- Nízky spätný ráz s vysokým výkonom.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|480 x 35 x 5
Oblasti využitia
- Stromy
- Vetvy stromov
- Palivové drevo