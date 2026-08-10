Reťaz na pílu PSW 18-20 Battery

Nízke vibrácie a ľahko vymeniteľná reťaz pre 20 cm dlhú lištu akumulátorovej teleskopickej píly PSW 18-20 Battery umožňuje najvyššiu kvalitu rezania za všetkých okolností.

Reťaz pre 20 cm dlhú lištu teleskopickej píly PSW 18-20 Battery sa dá pripevniť rýchlo a ľahko vďaka jednoduchému systému napínania reťaze. Zaručuje vždy optimálny rezný výkon, je extrémne odolná a univerzálna pri používaní. Reťaz tiež presvedčí nízkou hodnotou vibrácií.

Vlastnosti a výhody
Vysoko kvalitná reťaz
  • S akumulátorovou teleskopickou pílou od spoločnosti Kärcher vždy umožňuje najlepšiu kvalitu rezania.
Ľahká výmena reťaze
  • Jednoduchý systém napínania reťaze pre jej ľahkú výmenu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba strieborná
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 330 x 35 x 5
Oblasti využitia
  • Vetvy stromov