Sacia hubica úzka (170 mm) žltá pre WV 6
So šírkou 170 milimetrov sa úzka sacia hubica pre WV 6 ideálne hodí na malé delené okná a okenné plochy.
Ak sú väčšie odsávacie hubice pre okno veľké, víťazí táto úzka sacia hubica pre WV 6. Vďaka svojej šírke 170 milimetrov spoľahlivo a bez námahy vyčistí malé delené okná alebo iné malé okenné plochy.
Vlastnosti a výhody
Dlhá silikónová stierka
- Úzka stierka zvyšuje flexibilitu čističa okien s odsávaním a umožňuje stieranie až po zem jedným ťahom.
Úzky tvar
- Vhodná na malé plochy.
Jednoduchá výmena
- Sacie hubice sa jednoducho vymieňajú.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|172 x 98 x 41
Oblasti využitia
- Malé delené okná
- Hladké povrchy
- Zrkadlá
- Dlažba