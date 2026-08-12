Sacia hubica úzka (170 mm) žltá pre WV 6

So šírkou 170 milimetrov sa úzka sacia hubica pre WV 6 ideálne hodí na malé delené okná a okenné plochy.

Ak sú väčšie odsávacie hubice pre okno veľké, víťazí táto úzka sacia hubica pre WV 6. Vďaka svojej šírke 170 milimetrov spoľahlivo a bez námahy vyčistí malé delené okná alebo iné malé okenné plochy.

Vlastnosti a výhody
Dlhá silikónová stierka
  • Úzka stierka zvyšuje flexibilitu čističa okien s odsávaním a umožňuje stieranie až po zem jedným ťahom.
Úzky tvar
  • Vhodná na malé plochy.
Jednoduchá výmena
  • Sacie hubice sa jednoducho vymieňajú.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba Žltá
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 172 x 98 x 41
Oblasti využitia
  • Malé delené okná
  • Hladké povrchy
  • Zrkadlá
  • Dlažba
Príslušenstvo