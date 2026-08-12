Štetinový pás pre WRE 18-55 Battery
Náhradný štetinový pás vyrobený z nylonu pre ľahké odstránenie buriny, vhodný pre ergonomické odstraňovače buriny WRE 18-55 a WRE 4 Battery od spoločnosti Kärcher.
Nie je pekné vidieť burinu klíčiť na chodníkoch a na stenách. Ale je to o to krajšie, ak sa nežiaduci výrastok dá odstrániť rýchlo a bez námahy - pomocou akumulátorových WRE 4 a WRE 18-55 od Kärcher. Vďaka výkonnému motoru je dosiahnutá vysoká rýchlosť a hlavne nylonový štetinový pásik, ktorý je šetrný k povrchom a napriek tomu veľmi efektívny. Ak sa remienok štetín opotrebuje, je možné ho vymeniť v niekoľkých krokoch bez použitia náradia. A práca môže pokračovať: Rýchlo a dôkladne odstráňte suchý mach a burinu v polohe, ktorá nezaťažuje chrbát.
Vlastnosti a výhody
Efektívne nylonové štetiny
Výmena kief bez náradia.
- Na ľahkú výmenu opotrebovaných štetín
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|315 x 75 x 18
Oblasti využitia
- Mach
- Buriny