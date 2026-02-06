Súprava na čistenie pre VC 2/3
Rozsiahla súprava na čistenie rozširuje oblasť využitia vysávačov VC 2 a VC 3 značky Kärcher. Čistenie je tak jednoduchšie a práca sa stáva zábavou.
Súprava obsahuje 8 rôznych kusov príslušenstva – čím sa ideálne hodí na použitie v celom dome. Pomocou zahnutej kefky odstránite prach spod nábytku a domácich zariadení ako aj z úzkych priestorov, napríklad medzi stenou a skriňou. Hubica na čalúnenie odstráni rýchlo a jednoducho špinu a prach z pohoviek, matracov, závesov, stoličiek a pod. Vďaka svojmu dlhému a štíhlemu tvaru sa štrbinová kefka perfektne hodí na vysávanie skríň, radiátorov alebo žalúzií. Štrbinová hubica z nasadenou kefkou je ideálna na čistenie ťažko prístupných miest, ako sú napríklad rolety. Pogumovaný nadstavec štrbinovej hubice na odstraňovanie vlasov maximálne uľahčuje vysávanie vlasov a chlpov. Mäkký štetec na nábytok zabraňuje poškriabaniu citlivých povrchov počas čistenia. Vďaka flexibilne nastaviteľnému kĺbu sa dajú jednoducho vyčistiť ťažko dostupné miesta, ako sú napríklad priehradky v skriniach a regáloch či zadná stena pohovky. Pomocou hadicového adaptéra môžete príslušenstvo z tejto súpravy bez problémov pripojiť na saciu hadicu alebo rukoväť vysávačov VC 2 a VC 3. Táto súprava na čistenie uľahčí všetky úlohy vysávania a podstatne zefektívni prácu.
Vlastnosti a výhody
Vhodné príslušenstvo pre vysávače Kärcher VC 2 a VC 3
Rozsiahla súprava príslušenstva
- S rôznorodým príslušenstvom zvládnete čistenie rýchlejšie
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|410 x 308 x 80
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)