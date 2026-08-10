Súprava s podlahovou hubicou EasyFix Mini

S komfortným suchým zipsom a vhodnou utierkou na podlahu z mikrovlákna: Súprava s podlahovou hubicou EasyFix Mini pre parné čističe umožňuje výmenu utierky bez kontaktu so špinou. Obzvlášť sa hodí na čistenie v malých priestoroch a na ťažko prístupných miestach.

Podlahová hubica EasyFix Mini pre parné čističe sa pomocou vhodnej utierky na podlahu z mikrovlákna postará o excelentné výsledky čistenia tvrdých podláh – dokonca aj v ťažko prístupných kútoch a na okrajoch. Pomocou šikovného suchého zipsu sa dá utierka na podlahu z mikrovlákna jednoducho a rýchlo upevniť na podlahovú hubicu: Stačí utierku pritlačiť na podlahovú hubicu EasyFix Mini a hotovo. Po čistení je možné utierku na podlahu z mikrovlákna bez kontaktu so špinou zložiť z podlahovej hubice EasyFix Mini: stačí jednoducho stúpiť na pútko utierky a podlahovú hubicu potiahnuť nahor.

Vlastnosti a výhody
Pohodlný systém so suchým zipsom
  • Jednoduché upevnenie utierky na podlahu pritlačením na podlahovú hubicu EasyFix.
  • Utierka sa pri čistení nezošmykuje.
Pútko na utierke na podlahu
  • Pri výmene utierky nedochádza ku kontaktu so špinou: jednoducho pristúpte nohou pútko a podlahovú hubicu odtiahnite smerom nahor.
Inovatívna technológia lamiel
  • Rovnomerné rozvádzanie pary po čistenej ploche a na utierke z mikrovlákna vďaka lamelám.
Flexibilný kĺb hubice
  • Ergonomické a efektívne čistenie pri rôznej výške používateľa.
  • Ideálne sa dostane pod nábytok.
Utierka na podlahu prečnieva z každej strany podlahovej hubice
  • Na jednoduché čistenie kútov, okrajov a iných ťažko prístupných miest.
Kvalitné mikrovlákno
  • Optimálne uvoľňovanie a vynikajúce zbieranie špiny pre dôkladné výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃. Nepoužívajte aviváž.
Obzvlášť sa hodí na čistenie malých priestorov a ťažko prístupných miest.
  • Pre dokonalé výsledky čistenia
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 243 x 101 x 96
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladačky
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)