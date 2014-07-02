Súprava utierok z mikrovlákna pre kúpeľne ComfortPlus

Súprava utierok na parné čistenie v kúpeľni: 2 jemné utierky na podlahu (z plyšového velúru z mikrovlákna), 1 abrazívna utierka z mikrovlákna na odstraňovanie vodného kameňa a zvyškov mydla ako aj 1 leštiaca utierka na zrkadlá a pod. Súprava je určená na staršie typy parných čističov s podlahovou hubicou ComfortPlus.

Perfektná čistota v celej kúpeľni - so súpravou utierok pre parný čistič značky Kärcher žiaden problém. Súprava utierok z mikrovlákna obsahuje špeciálne jemné utierky na podlahu z plyšového velúru z mikrovlákna, ktoré sú optimálne prispôsobené pre používanie parného čističa v kúpeľni. Jedinečná mikrovláknová abrazívna utierka bez problémov odstraňuje zvyšky vodného kameňa a mydla. A prídavná utierka na leštenie z mikrovlákna sa ideálne hodí na leštenie zrkadiel a iných hladkých povrchov.

Vlastnosti a výhody
Abrazívna utierka z mikrovláka pre ručnú hubicu s abrazívnymi a mäkkými mikrovláknami
  • Abrazívne vlákna na optimálne uvoľňovanie vodného kameňa
  • Mäkké mikrovlákna utierky optimálne pozbierajú uvoľnenú špinu
Kvalitné mikrovlákno
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃
Leštiaca utierka z kvalitného mikrovlákna
  • Leštenie bez šmúh
Jemná utierka na podlahu z kvalitného flaušu z mikrovlákna
  • Uvoľňovanie a zbieranie špiny v jednom kroku - mikrovlákno zaručuje dobré výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 400 x 110 x 6
Oblasti využitia
  • Sprchovací kút / vaňa
  • Zrkadlá
  • Umývadlo
  • Armatúry
  • Tvrdé podlahy