Súprava utierok z mikrovlákna pre kúpeľne ComfortPlus
Súprava utierok na parné čistenie v kúpeľni: 2 jemné utierky na podlahu (z plyšového velúru z mikrovlákna), 1 abrazívna utierka z mikrovlákna na odstraňovanie vodného kameňa a zvyškov mydla ako aj 1 leštiaca utierka na zrkadlá a pod. Súprava je určená na staršie typy parných čističov s podlahovou hubicou ComfortPlus.
Perfektná čistota v celej kúpeľni - so súpravou utierok pre parný čistič značky Kärcher žiaden problém. Súprava utierok z mikrovlákna obsahuje špeciálne jemné utierky na podlahu z plyšového velúru z mikrovlákna, ktoré sú optimálne prispôsobené pre používanie parného čističa v kúpeľni. Jedinečná mikrovláknová abrazívna utierka bez problémov odstraňuje zvyšky vodného kameňa a mydla. A prídavná utierka na leštenie z mikrovlákna sa ideálne hodí na leštenie zrkadiel a iných hladkých povrchov.
Vlastnosti a výhody
Abrazívna utierka z mikrovláka pre ručnú hubicu s abrazívnymi a mäkkými mikrovláknami
- Abrazívne vlákna na optimálne uvoľňovanie vodného kameňa
- Mäkké mikrovlákna utierky optimálne pozbierajú uvoľnenú špinu
Kvalitné mikrovlákno
- Možné prať v práčke pri 60 ℃
Leštiaca utierka z kvalitného mikrovlákna
- Leštenie bez šmúh
Jemná utierka na podlahu z kvalitného flaušu z mikrovlákna
- Uvoľňovanie a zbieranie špiny v jednom kroku - mikrovlákno zaručuje dobré výsledky čistenia na všetkých tvrdých plochách.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|400 x 110 x 6
Oblasti využitia
- Sprchovací kút / vaňa
- Zrkadlá
- Umývadlo
- Armatúry
- Tvrdé podlahy