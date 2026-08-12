Teleskopické predĺženie
Teleskopické predĺženie je dokonalým doplnkom pre akumulátorovú prerezávaciu pílu PGS 4-18 a nožnice na konáre TLO 2-18, ktoré vám umožní rezať drevo a konáre vo výške až 3,5 m.
Práca v záhrade vo výškach je jednoduchá: Teleskopické predĺženie pre prerezávaciu pílu PGS 4-18 a nožnice na konáre TLO 2-18 znamená, že pracovnú výšku môžete nastaviť na ľubovoľnú dĺžku od 147 do 206 centimetrov a pracovný uhol 135°. Rezanie dreva a konárov vyššie nie je problém.
Vlastnosti a výhody
Pohodlný teleskopPlynule variabilné nastavenie pracovnej výšky v závislosti od výšky tela a jeho požiadaviek.
135° nastavenie uhlaFlexibilné možnosti použitia.
Jednoduchá inštaláciaTeleskopickú rukoväť je možné namontovať na zariadenie v okamihu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť (kg)
|1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1470 x 69 x 69
Oblasti využitia
- Vhodný aj na vyššie vetvy