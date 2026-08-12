Teleskopické predĺženie

Teleskopické predĺženie je dokonalým doplnkom pre akumulátorovú prerezávaciu pílu PGS 4-18 a nožnice na konáre TLO 2-18, ktoré vám umožní rezať drevo a konáre vo výške až 3,5 m.

Práca v záhrade vo výškach je jednoduchá: Teleskopické predĺženie pre prerezávaciu pílu PGS 4-18 a nožnice na konáre TLO 2-18 znamená, že pracovnú výšku môžete nastaviť na ľubovoľnú dĺžku od 147 do 206 centimetrov a pracovný uhol 135°. Rezanie dreva a konárov vyššie nie je problém.

Vlastnosti a výhody
Teleskopické predĺženie: Pohodlný teleskop
Pohodlný teleskop
Plynule variabilné nastavenie pracovnej výšky v závislosti od výšky tela a jeho požiadaviek.
Teleskopické predĺženie: 135° nastavenie uhla
135° nastavenie uhla
Flexibilné možnosti použitia.
Teleskopické predĺženie: Jednoduchá inštalácia
Jednoduchá inštalácia
Teleskopickú rukoväť je možné namontovať na zariadenie v okamihu.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba strieborná
Hmotnosť (kg) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 1470 x 69 x 69
Oblasti využitia
  • Vhodný aj na vyššie vetvy