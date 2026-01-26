FloorPro ochranná disperzia Extra RM 782, 5l
Extra odolná polymérová ochranná vrstva s výborným krytím, priľnavosťou, protišmykovými vlastnosťami a odolnosťou proti oderu, ako aj odolnosťou voči alkoholu a dezinfekčným prostriedkom.
Náš čistiaci prostriedok FloorPro ochranná disperzia Extra RM 782 je veľmi robustný, vysoko lesklý polymérový náter na pružné podlahy, ako je linoleum alebo PVC. Vďaka veľmi vysokému obsahu pevných látok stačí na zabezpečenie trvalej ochrany podláh len jedna až dve vrstvy ručne nanesené plochým alebo aplikačným mopom. Má tiež protišmykové vlastnosti podľa DIN 51131, DIN EN 13893 a DIN 18032 (v závislosti od podlahovej krytiny) a výrazne zvyšuje odolnosť podlahovej krytiny voči alkoholu a dezinfekčným prostriedkom. Krátky čas schnutia zaisťuje, že ošetrené povrchy sú rýchlo opäť pochôdzne.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|5
|Jednotka balenia (Kus(y))
|2
|Hodnota pH
|8,6
|Hmotnosť (kg)
|5,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|192 x 145 x 248
Video
Oblasti využitia
- Starostlivosť o podlahy