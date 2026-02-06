FloorPro prostriedok na stieranie RM 746, 10l

Intenzívny, neutrálny mydlový čistič. Vytvára protišmykový film, ktorý zabraňuje usadzovaniu špiny. Veľmi jednoducho sa leští. Vytvára vysoký lesk.

Vhodný na všetky vodeodolné tvrdé a pružné podlahy. Zaujme jemným a ošetrujúcim zložením na báze mydla: FloorPro prostriedok na stieranie RM 746 od Kärcher. Neutrálny čistič je vhodný na denné používanie, je možné ho používať ručne aj strojovo, je obzvlášť málo penivý – pre efektívne využitie objemu nádrže umývacích automatov. Keďže neobsahuje rozpúšťadlá, je vhodný aj na čistenie a ošetrenie jemných gumových alebo PVC podláh. Mastnota, olej a minerálne nečistoty sú účinne odstránené a zanechávajú nekĺzavý a špinu odpudzujúci ošetrujúci film a sviežu, príjemnú vôňu. V prípade potreby je možné ošetrovaciu vrstvu bez námahy vyleštiť do žiarivého vysokého lesku pomocou jednokotúčového stroja.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 10
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 9,2
Hmotnosť (kg) 10,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 230 x 188 x 307
Vlastnosti
  • Udržiavací čistič pre všetky tvrdé a elastické podlahy odolné voči vode
  • Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
  • Silný mydlový čistič
  • Vytvára trvanlivý ošetrujúci film odpudzujúci špinu
  • Protišmykový účinok
  • Veľmi jednoducho sa leští. Vytvára žiarivý vysoký lesk.
  • Nepenivé zloženie
  • Šetrný k materiálu
  • Príjemná, svieža vôňa
  • Neobsahuje NTA
  • Bez rozpúšťadiel
FloorPro prostriedok na stieranie RM 746, 10l
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Oblasti využitia
  • Čistenie podlahy
Príslušenstvo