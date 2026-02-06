FloorPro prostriedok na stieranie RM 746, 10l
Intenzívny, neutrálny mydlový čistič. Vytvára protišmykový film, ktorý zabraňuje usadzovaniu špiny. Veľmi jednoducho sa leští. Vytvára vysoký lesk.
Vhodný na všetky vodeodolné tvrdé a pružné podlahy. Zaujme jemným a ošetrujúcim zložením na báze mydla: FloorPro prostriedok na stieranie RM 746 od Kärcher. Neutrálny čistič je vhodný na denné používanie, je možné ho používať ručne aj strojovo, je obzvlášť málo penivý – pre efektívne využitie objemu nádrže umývacích automatov. Keďže neobsahuje rozpúšťadlá, je vhodný aj na čistenie a ošetrenie jemných gumových alebo PVC podláh. Mastnota, olej a minerálne nečistoty sú účinne odstránené a zanechávajú nekĺzavý a špinu odpudzujúci ošetrujúci film a sviežu, príjemnú vôňu. V prípade potreby je možné ošetrovaciu vrstvu bez námahy vyleštiť do žiarivého vysokého lesku pomocou jednokotúčového stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|10
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|9,2
|Hmotnosť (kg)
|10,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|230 x 188 x 307
Vlastnosti
- Udržiavací čistič pre všetky tvrdé a elastické podlahy odolné voči vode
- Rozpúšťa nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
- Silný mydlový čistič
- Vytvára trvanlivý ošetrujúci film odpudzujúci špinu
- Protišmykový účinok
- Veľmi jednoducho sa leští. Vytvára žiarivý vysoký lesk.
- Nepenivé zloženie
- Šetrný k materiálu
- Príjemná, svieža vôňa
- Neobsahuje NTA
- Bez rozpúšťadiel
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
- EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.
Oblasti využitia
- Čistenie podlahy