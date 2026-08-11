Čistič diskov, alkalický, CP 901, 20l

Alkalický čistič diskov pre samoobslužné systémy, ktorý je vďaka žltej farbe veľmi ľahko rozpoznateľný. Na šetrné odstraňovanie odolných nečistôt z diskov z ľahkej zliatiny a ocele.

Vysoká účinnosť a viditeľnosť: Okrem mimoriadne dobrého čistiaceho výkonu zaujme alkalický čistič diskov CP 901 od spoločnosti Kärcher aj dômyselnou žltou farbou, ktorá ponúka najlepšiu viditeľnosť počas aplikácie a umožňuje tak optimálnu nanesenie na disky z ľahkej zliatiny a ocele. Bežné znečistenie, ako je zapálený brzdový prach, opotrebovanie pneumatík, posypová soľ alebo vodný kameň, sa tak dokonale zachytáva a odstraňuje tak rýchlo, ako je efektívne. CP 901 je vhodný na umývanie vozidiel v samoobslužných umývacích staniciach, ako aj pre rozprašovacie jednotky a je 90% biologicky odbúrateľný – povrchovo aktívne látky obsiahnuté v súlade s EHS 648/2004. Čistič diskov chrániaci materiál nenapáda nenatierané betónové podlahy ani oceľové podbehy kolies a ponúka vysokú výťažnosť s čistiacim výkonom približne 400 diskov na liter.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 13,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22,9
Čistič diskov, alkalický, CP 901, 20l
Čistič diskov, alkalický, CP 901, 20l
Čistič diskov, alkalický, CP 901, 20l
Čistič diskov, alkalický, CP 901, 20l
Oblasti využitia
  • Čistenie diskov
Príslušenstvo