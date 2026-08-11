Čistič diskov, alkalický, CP 901, 20l
Alkalický čistič diskov pre samoobslužné systémy, ktorý je vďaka žltej farbe veľmi ľahko rozpoznateľný. Na šetrné odstraňovanie odolných nečistôt z diskov z ľahkej zliatiny a ocele.
Vysoká účinnosť a viditeľnosť: Okrem mimoriadne dobrého čistiaceho výkonu zaujme alkalický čistič diskov CP 901 od spoločnosti Kärcher aj dômyselnou žltou farbou, ktorá ponúka najlepšiu viditeľnosť počas aplikácie a umožňuje tak optimálnu nanesenie na disky z ľahkej zliatiny a ocele. Bežné znečistenie, ako je zapálený brzdový prach, opotrebovanie pneumatík, posypová soľ alebo vodný kameň, sa tak dokonale zachytáva a odstraňuje tak rýchlo, ako je efektívne. CP 901 je vhodný na umývanie vozidiel v samoobslužných umývacích staniciach, ako aj pre rozprašovacie jednotky a je 90% biologicky odbúrateľný – povrchovo aktívne látky obsiahnuté v súlade s EHS 648/2004. Čistič diskov chrániaci materiál nenapáda nenatierané betónové podlahy ani oceľové podbehy kolies a ponúka vysokú výťažnosť s čistiacim výkonom približne 400 diskov na liter.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|13,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|22,9
Oblasti využitia
- Čistenie diskov