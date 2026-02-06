VehiclePro aktívna pena RM 812 Classic, 20l

Vysoko čistiaca aktívna pena s intenzívnym obsahom peny na účinné odstraňovanie oleja, mastnoty a minerálnej kontaminácie. V súlade s VDA a šetrný k povrchom a kefám.

Vybrané ingrediencie a špeciálne zloženie pre šetrné a intenzívne čistenie osobných a úžitkových vozidiel súčasne: VehiclePro Active Foam RM 812 Classic od spoločnosti Kärcher. Aktívna pena, ktorá je vhodná na použitie v samoobslužných umývacích staniciach a umývacích systémoch vozidiel, spoľahlivo a účinne odstraňuje mastnotu, olej a minerálne znečistenie z povrchov vozidiel. RM 812 Classic možno použiť aj ako kefový šampón. Objemná, svetlá pena podporuje kĺzavé vlastnosti kefiek a chráni tak lak a zároveň výrazne znižuje znečistenie kefiek. Okrem toho je aktívna pena s vysokou výťažnosťou prispôsobená nasledujúcim voskovým produktom, čím zabraňuje pruhovaniu, rýchlo oddeľuje olej/vodu v odlučovači oleja a je kompatibilná s VDA.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 9
Hmotnosť (kg) 20,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 240 x 390
VehiclePro aktívna pena RM 812 Classic, 20l
VehiclePro aktívna pena RM 812 Classic, 20l
VehiclePro aktívna pena RM 812 Classic, 20l
VehiclePro aktívna pena RM 812 Classic, 20l
Oblasti využitia
  • Umývanie áut
  • Umývanie úžitkových vozidiel
  • Osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, dvojkolesové vozidlá
  • Osobné vozidlá
Príslušenstvo