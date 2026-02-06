VehiclePro aktívna pena RM 812 Classic, 20l
Vysoko čistiaca aktívna pena s intenzívnym obsahom peny na účinné odstraňovanie oleja, mastnoty a minerálnej kontaminácie. V súlade s VDA a šetrný k povrchom a kefám.
Vybrané ingrediencie a špeciálne zloženie pre šetrné a intenzívne čistenie osobných a úžitkových vozidiel súčasne: VehiclePro Active Foam RM 812 Classic od spoločnosti Kärcher. Aktívna pena, ktorá je vhodná na použitie v samoobslužných umývacích staniciach a umývacích systémoch vozidiel, spoľahlivo a účinne odstraňuje mastnotu, olej a minerálne znečistenie z povrchov vozidiel. RM 812 Classic možno použiť aj ako kefový šampón. Objemná, svetlá pena podporuje kĺzavé vlastnosti kefiek a chráni tak lak a zároveň výrazne znižuje znečistenie kefiek. Okrem toho je aktívna pena s vysokou výťažnosťou prispôsobená nasledujúcim voskovým produktom, čím zabraňuje pruhovaniu, rýchlo oddeľuje olej/vodu v odlučovači oleja a je kompatibilná s VDA.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|9
|Hmotnosť (kg)
|20,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|22,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|260 x 240 x 390
Oblasti využitia
- Umývanie áut
- Umývanie úžitkových vozidiel
- Osobné vozidlá, úžitkové vozidlá, dvojkolesové vozidlá
- Osobné vozidlá