VehiclePro čistič diskov, alkalický RM 801 Classic, 20l

Alkalický čistič diskov pre všetky potiahnuté disky z ľahkej zliatiny a ocele. Dôkladné a šetrné odstránenie najodolnejšej kontaminácie diskov, ako je zapálený brzdový prach.

Alkalický čistič diskov VehiclePro, alkalický RM 801 Classic, na účinné a rýchle odstránenie bežných nečistôt spôsobených brzdovým prachom, opotrebovaním pneumatík alebo cestnou soľou, ako aj škvŕn od vodného kameňa na diskoch vozidiel: alkalický čistič diskov VehiclePro, alkalický RM 801 Classic. Vysoko účinný čistiaci prostriedok šetrný k diskom nenapáda betónové podlahy ani oceľové podbehy kolies.RM 801 je vhodný na použitie v umývacích systémoch vozidiel, na samoobslužných umývacích staniciach a s rozprašovacími jednotkami a je z 90% biologicky odbúrateľný – povrchovo aktívne látky, ktoré obsahuje, sú v súlade s EHS 648/2004. S čistiacim výkonom približne 400 diskov na liter je zavedený štandardný čistič tiež veľmi hospodárny a efektívny.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 20
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hodnota pH 13
Hmotnosť (kg) 21,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 260 x 237 x 430
VehiclePro čistič diskov, alkalický RM 801 Classic, 20l
VehiclePro čistič diskov, alkalický RM 801 Classic, 20l
VehiclePro čistič diskov, alkalický RM 801 Classic, 20l
Oblasti využitia
  • Čistenie diskov
Príslušenstvo