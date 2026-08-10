VehiclePro čistič diskov, alkalický RM 801 Classic, 20l
Alkalický čistič diskov pre všetky potiahnuté disky z ľahkej zliatiny a ocele. Dôkladné a šetrné odstránenie najodolnejšej kontaminácie diskov, ako je zapálený brzdový prach.
Alkalický čistič diskov VehiclePro, alkalický RM 801 Classic, na účinné a rýchle odstránenie bežných nečistôt spôsobených brzdovým prachom, opotrebovaním pneumatík alebo cestnou soľou, ako aj škvŕn od vodného kameňa na diskoch vozidiel: alkalický čistič diskov VehiclePro, alkalický RM 801 Classic. Vysoko účinný čistiaci prostriedok šetrný k diskom nenapáda betónové podlahy ani oceľové podbehy kolies.RM 801 je vhodný na použitie v umývacích systémoch vozidiel, na samoobslužných umývacích staniciach a s rozprašovacími jednotkami a je z 90% biologicky odbúrateľný – povrchovo aktívne látky, ktoré obsahuje, sú v súlade s EHS 648/2004. S čistiacim výkonom približne 400 diskov na liter je zavedený štandardný čistič tiež veľmi hospodárny a efektívny.
Špecifikácie
Technické údaje
|Veľkosť balenia (l)
|20
|Jednotka balenia (Kus(y))
|1
|Hodnota pH
|13
|Hmotnosť (kg)
|21,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|22,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|260 x 237 x 430
Oblasti využitia
- Čistenie diskov