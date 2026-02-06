Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 (H)

Dvojmotorový, obratný a robustný priemyselný vysávač strednej triedy IVM 40/24-2 (H) pre univerzálne použitie v priemyselných aplikáciách na jemné a hrubé pevné materiály.

Odolný, robustný, kompaktný a mobilný: Náš dvojmotorový priemyselný vysávač IVM 40/24-2 (H) strednej triedy pre univerzálnu absorpciu jemných a hrubých tuhých látok v priemyselnom prostredí. Spoľahlivý stroj pracuje v jednofázovej prevádzke a oba motory je možné ovládať individuálne. Veľký PTFE hviezdicový filter v prachovej triede M je možné ľahko, pohodlne a spoľahlivo čistiť pomocou systému čistenia filtrov a bez nutnosti vypnúť vysávač. Filtračná nádoba a zberná nádoba stroja sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo podvozok bol vyrobený z odolnej ocele a má veľké kolesá pre ľahkú prepravu.

Vlastnosti a výhody
2 dúchadlové motory
  • Vysoký sací výkon a odolnosť
Pojazdná antikorová nádoba
  • Zložená nádoba sa dá pohodlne vybrať z podvozku a previesť na miesto vyprázdnenia alebo likvidácie.
Vybavené pre prachovú triedu H pre vysokú bezpečnosť pri práci
  • Efektívna ochrana pred prachmi triedy H, ktoré ohrozujú zdravie.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 106 / 381,6
Vysávanie (mbar/kPa) 225 / 22,5
Objem nádoby (l) 40
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 2,3
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50 ID 40
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 77
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,6
Trieda prachu sekundárneho filtra H
Oblasť filtra pre sekundárny filter (m²) 1,6
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 41
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 41,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 645 x 655 x 1150

Výbava

  • Hlavný filter: Hviezdicový filter
  • Sekundárny filter: Patrónový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 (H)
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 (H)
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 (H)
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 (H)

Video

Oblasti využitia
  • Pre menšie množstvá nebezpečného prachu
Príslušenstvo