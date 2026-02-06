Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 (H)
Dvojmotorový, obratný a robustný priemyselný vysávač strednej triedy IVM 40/24-2 (H) pre univerzálne použitie v priemyselných aplikáciách na jemné a hrubé pevné materiály.
Odolný, robustný, kompaktný a mobilný: Náš dvojmotorový priemyselný vysávač IVM 40/24-2 (H) strednej triedy pre univerzálnu absorpciu jemných a hrubých tuhých látok v priemyselnom prostredí. Spoľahlivý stroj pracuje v jednofázovej prevádzke a oba motory je možné ovládať individuálne. Veľký PTFE hviezdicový filter v prachovej triede M je možné ľahko, pohodlne a spoľahlivo čistiť pomocou systému čistenia filtrov a bez nutnosti vypnúť vysávač. Filtračná nádoba a zberná nádoba stroja sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo podvozok bol vyrobený z odolnej ocele a má veľké kolesá pre ľahkú prepravu.
Vlastnosti a výhody
2 dúchadlové motory
- Vysoký sací výkon a odolnosť
Pojazdná antikorová nádoba
- Zložená nádoba sa dá pohodlne vybrať z podvozku a previesť na miesto vyprázdnenia alebo likvidácie.
Vybavené pre prachovú triedu H pre vysokú bezpečnosť pri práci
- Efektívna ochrana pred prachmi triedy H, ktoré ohrozujú zdravie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|106 / 381,6
|Vysávanie (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Objem nádoby (l)
|40
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,3
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50 ID 40
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|77
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,6
|Trieda prachu sekundárneho filtra
|H
|Oblasť filtra pre sekundárny filter (m²)
|1,6
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|41
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|41,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|645 x 655 x 1150
Výbava
- Hlavný filter: Hviezdicový filter
- Sekundárny filter: Patrónový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video
Oblasti využitia
- Pre menšie množstvá nebezpečného prachu