Priemyselný vysávač IVM 40/24-2 H ACD
Dvojmotorový, mobilný a robustný priemyselný vysávač strednej triedy IVM 40/24-2 H ACD zaujme, pokiaľ ide o zachytávanie jemných a hrubých horľavých druhov prachu.
Odolný, robustný, kompaktný, mobilný: náš dvojmotorový priemyselný vysávač strednej triedy IVM 40/24-2 H ACD pre univerzálne vysávanie jemných a hrubých horľavých tuhých látok mimo zóny ATEX. Spoľahlivý stroj pracuje v jednofázovej prevádzke a oba motory je možné ovládať individuálne. Veľký PTFE hviezdicový filter prachovej triedy M je možné ľahko, pohodlne a spoľahlivo čistiť pomocou systému čistenia filtrov Pull and Clean bez vypnutia vysávača. Okrem toho je stroj vybavený H-filtrom a je tiežcertifikovaný pre prach triedy H. Filtračné a zberné nádrže priemyselného vysávača sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo podvozok je vyrobené z odolnej ocele a má veľké kolesá pre ľahkú prepravu.
Vlastnosti a výhody
ACD – Použiteľné na horľavý prachPre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Prachová trieda HCelkové zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu H. Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
Manuálne pull-and-clean čistenie filtraFilter sa počas prevádzky čistí v jednom kroku Odprašovanie s nízkym opotrebením pomocou reverzácie vzduchu.
Vybavený dvoma výfukovými motormi.
- Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
- Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
Obsahuje extra veľký hviezdicový filter a ďalší kartušový filter
- Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.
- Maximálna bezpečnosť vďaka 2-stupňovému filtračnému systému s optimálnym stupňom separácie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|106
|Vysávanie (mbar)
|225
|Objem nádoby (l)
|40
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,3
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|77
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,6
|Trieda prachu sekundárneho filtra
|H
|Oblasť filtra pre sekundárny filter (m²)
|1,6
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|36
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|39,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|645 x 655 x 1150
Výbava
- Hlavný filter: Hviezdicový filter
- Sekundárny filter: Patrónový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video
Oblasti využitia
- Na zachytávanie horľavých druhov prachu