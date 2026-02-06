Priemyselný vysávač IVM 40/24 -2 M ACD
Dvojmotorový, mobilný a robustný priemyselný vysávač strednej triedy IVM 40/24-2 M ACD zaujme pri vysávaní jemného a hrubého horľavého prachu.
Odolný, robustný, kompaktný, mobilný: náš dvojmotorový priemyselný vysávač strednej triedy IVM 40/24-2 M ACD na univerzálne vysávanie jemných a hrubých horľavých látok mimo zóny ATEX. Spoľahlivý stroj pracuje v jednofázovej prevádzke a oba motory je možné samostatne ovládať. Veľký certifikovaný hviezdicový filter prachovej triedy M možno ľahko, pohodlne a spoľahlivo vyčistiť systémom čistenia filtra Pull and Clean bez vypnutia vysávača. Certifikované Filtre a zberné nádrže priemyselného vysávača sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo podvozok je vyrobený z odolnej ocele a má veľké kolesá pre jednoduchú prepravu.
Vlastnosti a výhody
ACD – Použiteľné na horľavý prachPre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Prachová trieda MKompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.
Manuálne pull-and-clean čistenie filtraFilter sa počas prevádzky čistí v jednom kroku Odprašovanie s nízkym opotrebením pomocou reverzácie vzduchu.
Vybavený dvoma výfukovými motormi.
- Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
- Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
Vybavený veľkým hviezdicovým filtrom
- Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|106 / 382
|Vysávanie (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Objem nádoby (l)
|40
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,3
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50 ID 40
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|77
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,5
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|35,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|36,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|645 x 655 x 1150
Výbava
- Hlavný filter: Hviezdicový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video
Oblasti využitia
- Na zachytávanie horľavých druhov prachu