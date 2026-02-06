Priemyselný vysávač IVM 40/24 -2 M ACD

Dvojmotorový, mobilný a robustný priemyselný vysávač strednej triedy IVM 40/24-2 M ACD zaujme pri vysávaní jemného a hrubého horľavého prachu.

Odolný, robustný, kompaktný, mobilný: náš dvojmotorový priemyselný vysávač strednej triedy IVM 40/24-2 M ACD na univerzálne vysávanie jemných a hrubých horľavých látok mimo zóny ATEX. Spoľahlivý stroj pracuje v jednofázovej prevádzke a oba motory je možné samostatne ovládať. Veľký certifikovaný hviezdicový filter prachovej triedy M možno ľahko, pohodlne a spoľahlivo vyčistiť systémom čistenia filtra Pull and Clean bez vypnutia vysávača. Certifikované Filtre a zberné nádrže priemyselného vysávača sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo podvozok je vyrobený z odolnej ocele a má veľké kolesá pre jednoduchú prepravu.

Vlastnosti a výhody
Pre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Kompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.
Filter sa počas prevádzky čistí v jednom kroku Odprašovanie s nízkym opotrebením pomocou reverzácie vzduchu.
Vybavený dvoma výfukovými motormi.
  • Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
  • Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
Vybavený veľkým hviezdicovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
  • Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 106 / 382
Vysávanie (mbar/kPa) 225 / 22,5
Objem nádoby (l) 40
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 2,3
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50 ID 40
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 77
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,5
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 35,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 36,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 645 x 655 x 1150

Výbava

  • Hlavný filter: Hviezdicový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 40/24 -2 M ACD

Video

Oblasti využitia
  • Na zachytávanie horľavých druhov prachu
Príslušenstvo