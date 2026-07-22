Priemyselný vysávač IVM 60/30

Odolný priemyselný vysávač strednej triedy IVM 60/30 s radiálnou vývevou s dlhou životnosťou a veľkým hviezdicovým filtrom prachovej triedy M. Hodí sa na odstraňovanie jemných a hrubých hmôt.

Trojfázová radiálna výveva s dlhou životnosťou, veľký hviezdicový filter prachovej triedy M a komfortný manuálny oklep filtra pomocou transmisie patria k najväčším výhodám nášho priemyselného vysávača strednej triedy IVM 60/30. Zvonku tento odolný stroj presviedča pevným oceľovým krytom, antikorovým telom a nádobou odolnou proti kyselinám ako aj veľkými kolesami pre jednoduchú prepravu a bezpečnú mobilitu. Tento vysávač je možné v priemyselnom prostredí využívať takmer univerzálne na odstraňovanie jemných a hrubých hmôt – v prípade potreby aj v trojzmennej prevádzke.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 60/30: Neopotrebiteľná radiálna výveva
Neopotrebiteľná radiálna výveva
S výkonom 3 kW a pozvoľným štartom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre viaczmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 60/30: Manuálne pull-and-clean čistenie filtra
Manuálne pull-and-clean čistenie filtra
Filter sa počas prevádzky čistí v jednom kroku Odprašovanie s nízkym opotrebením pomocou reverzácie vzduchu.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 60/30: Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtrom
Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtrom
Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M. Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vysávanie (mbar/kPa) 286 / 28,6
Objem nádoby (l) 60
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 3
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 40
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 79
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 2,2
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 99
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 100,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 1030 x 680 x 1650

Výbava

  • Hlavný filter: Hviezdicový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 60/30
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 60/30
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVM 60/30

Video

Príslušenstvo