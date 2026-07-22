Priemyselný vysávač IVM 60/30
Odolný priemyselný vysávač strednej triedy IVM 60/30 s radiálnou vývevou s dlhou životnosťou a veľkým hviezdicovým filtrom prachovej triedy M. Hodí sa na odstraňovanie jemných a hrubých hmôt.
Trojfázová radiálna výveva s dlhou životnosťou, veľký hviezdicový filter prachovej triedy M a komfortný manuálny oklep filtra pomocou transmisie patria k najväčším výhodám nášho priemyselného vysávača strednej triedy IVM 60/30. Zvonku tento odolný stroj presviedča pevným oceľovým krytom, antikorovým telom a nádobou odolnou proti kyselinám ako aj veľkými kolesami pre jednoduchú prepravu a bezpečnú mobilitu. Tento vysávač je možné v priemyselnom prostredí využívať takmer univerzálne na odstraňovanie jemných a hrubých hmôt – v prípade potreby aj v trojzmennej prevádzke.
Vlastnosti a výhody
Neopotrebiteľná radiálna vývevaS výkonom 3 kW a pozvoľným štartom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre viaczmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.
Manuálne pull-and-clean čistenie filtraFilter sa počas prevádzky čistí v jednom kroku Odprašovanie s nízkym opotrebením pomocou reverzácie vzduchu.
Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtromNa bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M. Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vysávanie (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Objem nádoby (l)
|60
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|3
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 40
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|79
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|2,2
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|99
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|100,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1030 x 680 x 1650
Výbava
- Hlavný filter: Hviezdicový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
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