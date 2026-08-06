Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Ef

Dve výkonné obtokové turbíny zaisťujú vysoký sací výkon mobilného priemyselného vysávača IVR 100/24-2 Ef a bezpečné vysávanie veľkého množstva nebezpečného jemného prachu.

Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Ef so spoľahlivým filtrom prachovej triedy M a dvoma výkonnými obtokovými turbínami s menovitým príkonom 2,4 kW je schopný vysávať jemné a nebezpečné (OEL ≥ 0,1 mg/m³) triesky a prach vo veľkom množstve. Tento mobilný stroj napájaný striedavým prúdom, ktorý je vybavený odolným, umývateľným vreckovým filtrom a ručným čistením filtra pre neustále vysoký sací výkon, je vďaka svojmu robustnému dizajnu nenáročnému na údržbu dokonale prispôsobený požiadavkám priemyselných aplikácií. 100-litrovú nádobu je možné vyprázdniť vysokozdvižným vozíkom alebo žeriavom – bez toho, aby ste pri oboch možnostiach museli demontovať hlavu pohonu. V prípade potreby je možné odpad vyložiť aj na mieste vyprázdňovania podľa požiadaviek zákazníka, ako je napríklad podlahový dopravník alebo kontajner.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Ef: Pohodlná, manuálna vypúšťacia klapka
Pohodlná, manuálna vypúšťacia klapka
Pre ľahké vyprázdňovanie, napríklad do podlahových dopravníkov alebo kontajnerov. Pohodlné a časovo nenáročné vyprázdňovanie nasávaného materiálu aj pri veľkom množstve. Žeriavové oká umožňujú bezpečné uchopenie a vyprázdnenie pomocou žeriavu.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Ef: Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
S praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. S mnohými možnosťami uloženia príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Ef: Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon. Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Pohodlné ručné čistenie filtra
  • V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
  • Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
  • Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
  • Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
  • Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Vysávanie (mbar/kPa) 230 / 23
Objem nádoby (l) 100
menovitý príkon (kW) 2,4
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 50
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 68
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,75
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 116
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 116,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 950 x 715 x 1640
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Ef
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Ef

Video

Oblasti využitia
  • Pre veľké množstvo jemných triesok
  • Pre veľké množstvá nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
Príslušenstvo