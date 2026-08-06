Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Ef
Dve výkonné obtokové turbíny zaisťujú vysoký sací výkon mobilného priemyselného vysávača IVR 100/24-2 Ef a bezpečné vysávanie veľkého množstva nebezpečného jemného prachu.
Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Ef so spoľahlivým filtrom prachovej triedy M a dvoma výkonnými obtokovými turbínami s menovitým príkonom 2,4 kW je schopný vysávať jemné a nebezpečné (OEL ≥ 0,1 mg/m³) triesky a prach vo veľkom množstve. Tento mobilný stroj napájaný striedavým prúdom, ktorý je vybavený odolným, umývateľným vreckovým filtrom a ručným čistením filtra pre neustále vysoký sací výkon, je vďaka svojmu robustnému dizajnu nenáročnému na údržbu dokonale prispôsobený požiadavkám priemyselných aplikácií. 100-litrovú nádobu je možné vyprázdniť vysokozdvižným vozíkom alebo žeriavom – bez toho, aby ste pri oboch možnostiach museli demontovať hlavu pohonu. V prípade potreby je možné odpad vyložiť aj na mieste vyprázdňovania podľa požiadaviek zákazníka, ako je napríklad podlahový dopravník alebo kontajner.
Vlastnosti a výhody
Pohodlná, manuálna vypúšťacia klapkaPre ľahké vyprázdňovanie, napríklad do podlahových dopravníkov alebo kontajnerov. Pohodlné a časovo nenáročné vyprázdňovanie nasávaného materiálu aj pri veľkom množstve. Žeriavové oká umožňujú bezpečné uchopenie a vyprázdnenie pomocou žeriavu.
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilnéS praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. S mnohými možnosťami uloženia príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátoraPre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon. Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Pohodlné ručné čistenie filtra
- V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
- Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
- Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
- Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vysávanie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádoby (l)
|100
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|68
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,75
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|116
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|116,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|950 x 715 x 1640
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Oblasti využitia
- Pre veľké množstvo jemných triesok
- Pre veľké množstvá nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)