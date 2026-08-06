Priemyselný vysávač IVR 100/40-Pp Sc
IVR 100/40-Pp Sc: priemyselný vysávač poháňaný stlačeným vzduchom na vysávanie prachu alebo pastovitých materiálov na veľké vzdialenosti. S vreckovým filtrom.
Priemyselný vysávač IVR 100/40-Pp Sc s viacstupňovým pohonom stlačeného vzduchu vytvára extrémne vysoký podtlak. Výsledkom je, že prach a dokonca aj pastovité látky sa môžu prepravovať na väčšie vzdialenosti. Pneumatický vysávač je vybavený vysoko účinným vreckovým filtrom, ktorý spoľahlivo filtruje aj jemný prach. Vreckový filter je dostupný vo verzii 1,75 m². Polyetylénové vrecko a hadica na kompenzáciu tlaku zaisťujú, že vyprázdňovanie produkuje minimálnu prašnosť.
Vlastnosti a výhody
Vyprázdňovací systém s PE vrecom s nízkou prašnosťou
- Vyprázdňovanie s nízkou prašnosťou vďaka zatváraciemu mechanizmu a hadici na vyrovnávanie tlaku.
- Jednoduchá a bezpečná likvidácia prachu vďaka PE vrecu.
Jednoduchý oklep filtra pomocou manuálneho otriasacieho mechanizmu
- Pravidelné aktivovanie otriasacej páky pre konštantne vysoký sací výkon.
Nehlučná prevádzka
- Tichý chod vďaka odhlučnenej pohonnej jednotke.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|95 / 341
|Vysávanie (mbar/kPa)
|500 / 50
|Objem nádoby (l)
|100
|menovitý príkon (kW)
|4
|Typ vysávania
|Pneumatické
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|55 - 80
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,75
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|101
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|104,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|915 x 760 x 1620
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