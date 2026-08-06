Priemyselný vysávač IVR 100/60 Ef

Mobilný priemyselný vysávač IVR 100/60 Ef je vhodný na odsávanie veľkého množstva piesku a abrazíva, ako aj jemných triesok a prachu. Ideálny pre nepretržitú prevádzku v náročných priemyselných aplikáciách.

Robustný a na údržbu nenáročný priemyselný vysávač IVR 100/60 Ef s krútiacim momentom je pôsobivý v náročných priemyselných aplikáciách, vybavený filtračným systémom prachovej triedy L na bezpečné vysávanie jemných a hrubých triesok a prachu, piesku alebo abrazíva. Jeho odolný, umývateľný vreckový filter a čistenie filtra pomocou ručného vytriasacieho mechanizmu zaisťuje neustále vysoký sací výkon. Výkonný, energeticky účinné dúchadlo s vývevou (IE2) pre vysoké vákuum zaručuje maximálny sací výkon, zatiaľ čo motor nenáročný na údržbu s menovitým príkonom 6 kW je navrhnutý špeciálne pre nepretržité používanie. Pre väčšie pohodlie pri vyprázdňovaní priemyselného vysávača, ktorý je možné použiť na stacionárne alebo mobilné aplikácie, je k dispozícii vypúšťacia klapka, ktorú možno použiť s vysokozdvižným vozíkom bez potreby odnímať hlavu pohonu. Ďalšou užívateľsky príjemnou vlastnosťou je nízka prevádzková hlučnosť. Odpad z nasávania je možné vyprázdniť aj ručne na mieste vyprázdňovania podľa potreby zákazníka.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/60 Ef: Pohodlná, manuálna vypúšťacia klapka
Pohodlná, manuálna vypúšťacia klapka
Pre ľahké vyprázdňovanie, napríklad do podlahových dopravníkov alebo kontajnerov. Pohodlné a časovo nenáročné vyprázdňovanie nasávaného materiálu aj pri veľkom množstve. Žeriavové oká umožňujú bezpečné uchopenie a vyprázdnenie pomocou žeriavu.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/60 Ef: Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
S praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. S mnohými možnosťami uloženia príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/60 Ef: Neopotrebiteľná radiálna výveva
Neopotrebiteľná radiálna výveva
S výkonom 6 kW a pozvoľným rozbehom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre mobilné použitie vo viaczmennej prevádzke.
Pohodlné ručné čistenie filtra
  • V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
  • Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
  • Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
  • Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
  • Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 175 / 630
Vysávanie (mbar/kPa) 260 / 26
Objem nádoby (l) 100
menovitý príkon (kW) 6
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 70 ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 65
Prachová trieda hlavného filtra L
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,75
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 250
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 250,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 1670 x 760 x 1840
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/60 Ef
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/60 Ef
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/60 Ef

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Oblasti využitia
  • Pre veľké množstvo pevných látok, ako sú jemné a veľké triesky, piesok, abrazíva
Príslušenstvo