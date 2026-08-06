Priemyselný vysávač IVR 100/60 Ef
Mobilný priemyselný vysávač IVR 100/60 Ef je vhodný na odsávanie veľkého množstva piesku a abrazíva, ako aj jemných triesok a prachu. Ideálny pre nepretržitú prevádzku v náročných priemyselných aplikáciách.
Robustný a na údržbu nenáročný priemyselný vysávač IVR 100/60 Ef s krútiacim momentom je pôsobivý v náročných priemyselných aplikáciách, vybavený filtračným systémom prachovej triedy L na bezpečné vysávanie jemných a hrubých triesok a prachu, piesku alebo abrazíva. Jeho odolný, umývateľný vreckový filter a čistenie filtra pomocou ručného vytriasacieho mechanizmu zaisťuje neustále vysoký sací výkon. Výkonný, energeticky účinné dúchadlo s vývevou (IE2) pre vysoké vákuum zaručuje maximálny sací výkon, zatiaľ čo motor nenáročný na údržbu s menovitým príkonom 6 kW je navrhnutý špeciálne pre nepretržité používanie. Pre väčšie pohodlie pri vyprázdňovaní priemyselného vysávača, ktorý je možné použiť na stacionárne alebo mobilné aplikácie, je k dispozícii vypúšťacia klapka, ktorú možno použiť s vysokozdvižným vozíkom bez potreby odnímať hlavu pohonu. Ďalšou užívateľsky príjemnou vlastnosťou je nízka prevádzková hlučnosť. Odpad z nasávania je možné vyprázdniť aj ručne na mieste vyprázdňovania podľa potreby zákazníka.
Vlastnosti a výhody
Pohodlná, manuálna vypúšťacia klapkaPre ľahké vyprázdňovanie, napríklad do podlahových dopravníkov alebo kontajnerov. Pohodlné a časovo nenáročné vyprázdňovanie nasávaného materiálu aj pri veľkom množstve. Žeriavové oká umožňujú bezpečné uchopenie a vyprázdnenie pomocou žeriavu.
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilnéS praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. S mnohými možnosťami uloženia príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Neopotrebiteľná radiálna vývevaS výkonom 6 kW a pozvoľným rozbehom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre mobilné použitie vo viaczmennej prevádzke.
Pohodlné ručné čistenie filtra
- V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
- Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
- Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
- Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|175 / 630
|Vysávanie (mbar/kPa)
|260 / 26
|Objem nádoby (l)
|100
|menovitý príkon (kW)
|6
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 70 ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|65
|Prachová trieda hlavného filtra
|L
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,75
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|250
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|250,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1670 x 760 x 1840
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Oblasti využitia
- Pre veľké množstvo pevných látok, ako sú jemné a veľké triesky, piesok, abrazíva