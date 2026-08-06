Priemyselný vysávač IVR 100/75-Pp Ef

IVR 100/75-Pp Ef na šedú liatinu a piesok: priemyselný vysávač s pohonom na stlačený vzduch. Vďaka vypúšťacej klapke dokáže pneumatický vysávač likvidovať ťažké médiá.

Priemyselný vysávač IVR 100/75-Pp Ef je vysávač na šedú liatinu a piesok s vreckovým filtrom. Stroj má ručne ovládanú vypúšťaciu klapku, ktorá ušetrí náročnú prácu pri vyprázdňovaní ťažkých médií do podlahových dopravníkov alebo kontajnerov. Navyše, podvozok je možné zdvihnúť vysokozdvižným vozíkom a prepraviť žeriavom. IVR 100/75-Pp Ef bol špeciálne vyvinutý na vysávanie ťažkých médií, ako je piesok, sivá liatina alebo pieskovacie abrazivo, a používa sa napríklad v zlievárňach.

Vlastnosti a výhody
Pohodlná a časovo nenáročná možnosť vyprázdňovania pomocou žeriavu
  • Žeriavové úchyty umožňujú bezpečné uchopenie a vyprázdnenie pomocou žeriavu.
Jednoduchý oklep filtra pomocou manuálneho otriasacieho mechanizmu
  • Konštantný sací výkon.
  • Bezkonkurenčne efektívny, manuálny oklep filtra vďaka zosilňovacej mriežke v každom vrecku filtra.
Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
  • Filtračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.
Nehlučná prevádzka
  • Tichá prevádzka vďaka odizolovanej hnacej jednotke.
Špecifikácie

Technické údaje

Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 203 / 732
Vysávanie (mbar/kPa) 500 / 50
Objem nádoby (l) 100
menovitý príkon (kW) 7,5
Typ vysávania Pneumatické
Pripájací priemer ID 50
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 55 - 80
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,75
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 123
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 138,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 972 x 714 x 1629
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/75-Pp Ef
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 100/75-Pp Ef

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