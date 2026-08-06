Priemyselný vysávač IVR 100/75-Pp Ef
IVR 100/75-Pp Ef na šedú liatinu a piesok: priemyselný vysávač s pohonom na stlačený vzduch. Vďaka vypúšťacej klapke dokáže pneumatický vysávač likvidovať ťažké médiá.
Priemyselný vysávač IVR 100/75-Pp Ef je vysávač na šedú liatinu a piesok s vreckovým filtrom. Stroj má ručne ovládanú vypúšťaciu klapku, ktorá ušetrí náročnú prácu pri vyprázdňovaní ťažkých médií do podlahových dopravníkov alebo kontajnerov. Navyše, podvozok je možné zdvihnúť vysokozdvižným vozíkom a prepraviť žeriavom. IVR 100/75-Pp Ef bol špeciálne vyvinutý na vysávanie ťažkých médií, ako je piesok, sivá liatina alebo pieskovacie abrazivo, a používa sa napríklad v zlievárňach.
Vlastnosti a výhody
Pohodlná a časovo nenáročná možnosť vyprázdňovania pomocou žeriavu
- Žeriavové úchyty umožňujú bezpečné uchopenie a vyprázdnenie pomocou žeriavu.
Jednoduchý oklep filtra pomocou manuálneho otriasacieho mechanizmu
- Konštantný sací výkon.
- Bezkonkurenčne efektívny, manuálny oklep filtra vďaka zosilňovacej mriežke v každom vrecku filtra.
Vybavené pre prachovú triedu M pre vysokú bezpečnosť práce
- Filtračná technika prachovej triedy M na odsávanie zdraviu škodlivého prachu.
Nehlučná prevádzka
- Tichá prevádzka vďaka odizolovanej hnacej jednotke.
Špecifikácie
Technické údaje
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|203 / 732
|Vysávanie (mbar/kPa)
|500 / 50
|Objem nádoby (l)
|100
|menovitý príkon (kW)
|7,5
|Typ vysávania
|Pneumatické
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|55 - 80
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,75
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|123
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|138,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|972 x 714 x 1629
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