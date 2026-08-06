Priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD

Výkonný priemyselný vysávačIVR 35/24-2 Sc Me M ACD pre aplikácie na jemný prach. Ideálne sa hodí na údržbové čistenie v dielňach a výrobných halách.

Extra nízky a kompaktný základný priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD s filtračnou technikou prachovej triedy M, ktorá zaisťuje bezpečné vysávanie malého množstva jemných triesok, ako aj horľavého a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robustný dizajn a malé rozmery vysávača zaisťujú dlhú životnosť v náročných každodenných prevádzkach v priemyselných podmienkach. Vďaka dvom výkonným bypass motorom je stroj ideálny na údržbové čistenie v dielňach alebo výrobných halách. Vnútorný zosilnený vreckový filter s veľkou filtračnou plochou (1,4 m²) a účinným čistením filtra, ako aj cyklónovým predseparačným systémom, zaisťujú spoľahlivé zachytenie jemného prachu. Nerezová zberná nádrž je k vysávaču pripojená pomocou praktického a ľahko ovládateľného odstavovacieho mechanizmu. Inteligentné tlmenie zvuku znižuje prevádzkový hluk bez kompromisov vo výkone. Vďaka kvalitným kolesám a malým rozmerom IVR 35/24-2 Sc Me M ACD zaujme vynikajúcou manévrovateľnosťou a maximálnou všestrannosťou.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD: ACD – Použiteľné na horľavý prach
ACD – Použiteľné na horľavý prach
Pre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD: Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné
S praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. Napriek svojmu veľmi kompaktnému dizajnu ponúka množstvo možností na prenášanie príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD: Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora
Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon. Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Pohodlné ručné čistenie filtra
  • V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
  • Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
  • Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
  • Pre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu
  • Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 144 / 520
Vysávanie (mbar/kPa) 235 / 23
Objem nádoby (l) 35
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 2,4
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 50
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 68
Dĺžka kábla (m) 10
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,4
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 53
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 54,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 740 x 580 x 1105

Výbava

  • Hlavný filter: Vreckový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR 35/24-2 Sc Me M ACD

Video

Oblasti využitia
  • Pre malé množstvá horľavého a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
Príslušenstvo