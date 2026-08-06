Priemyselný vysávač IVR 60/24-2 Sc M ACD
Na bezpečné vysávanie horľavého a nebezpečného prachu a triesok: obratný, robustný IVR 60/24-2 Sc M ACD na prevádzku v nevýbušných priestoroch.
Na použitie v nevýbušných priestoroch: hlavným účelom priemyselného vysávača IVR 60/24-2 Sc M ACD s menovitým príkonom 2,4 kW je bezpečné vysávanie horľavého a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) a jemných pilín. S príkonom striedavého prúdu a efektívnym filtrom triedy prachu M je tento obratný priemyselný vysávač vybavený umývateľným, odolným vreckovým filtrom so zvarenými švami a účinným ručným čistením filtra. To zaisťuje, že sací výkon cez dve obtokové turbíny je udržiavaný na konštantne vysokej úrovni. S objemom nádoby 60 litrov je stroj ideálny pre menšie množstvá. Polyetylénové vrecko s integrovaným uzatváracím mechanizmom a hadicou na vyrovnávanie tlaku zaisťuje bezprašné vyprázdňovanie a bezpečnú likvidáciu nasávaného odpadu, pričom odstavný vozík eliminuje potrebu odstraňovania hnacej hlavy. Zvukovo tlmená pohonná jednotka zaisťuje tichý chod, zatiaľ čo podvozok poskytuje maximálnu manévrovateľnosť na mieste použitia.
Vlastnosti a výhody
ACD – Použiteľné na horľavý prachPre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilnéS praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu. Napriek svojmu veľmi kompaktnému dizajnu ponúka množstvo možností na prenášanie príslušenstva. Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátoraPre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon. Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.
Pohodlné ručné čistenie filtra
- V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
- Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým vreckovým filtrom
- Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
- Špeciálna geometria filtra zabraňuje zachytávaniu nasatých pevných látok.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vysávanie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Objem nádoby (l)
|60
|Materiál nádoby
|Oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|68
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,75
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|87
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|87,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|855 x 760 x 1290
Výbava
- Hlavný filter: Vreckový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
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Oblasti využitia
- Pre malé množstvá horľavého a nebezpečného prachu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Pre menšie množstvá jemných triesok a prachu