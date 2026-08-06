Priemyselný vysávač IVR-B 20/8

Malá, všestranná vstavaná jednotka IVR-B 20/8 s nádobou z nehrdzavejúcej ocele a dúchadlom s bočným kanálom. Vhodný na vysávanie zvyškov z lisu, hoblín a hrubých nečistôt.

Priemyselný vysávač IVR-B 20/8 je ideálny pre náročné aplikácie v priemysle spracovania kovov a plastov. Vďaka mimoriadne nízkej a kompaktnej konštrukcii je vhodný pre širokú škálu aplikácií. Vďaka výkonnému kartušovému filtru a vysokokvalitnej nádobe z nehrdzavejúcej ocele možno bez problémov bezpečne a spoľahlivo povysávať hrubé nečistoty, triesky a prach. Odolný ventilátor s bočným kanálom tiež zaručuje nepretržité používanie, napr. vo výrobných linkách, pričom účinný tlmič výfuku znižuje prevádzkový hluk na minimum. Má jednoduchú obsluhu, aby sa náklady na údržbu udržiavali veľmi nízke.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-B 20/8: Kompaktné rozmery
Kompaktné rozmery
Jednoduché skladovanie a pripevnenie medzi, na alebo pod výrobnými strojmi. Vďaka kompaktným rozmerom je vhodný pre celý rad rôznych aplikácií. Výkonné dúchadlo s bočným kanálom uľahčuje rôzne aplikácie.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-B 20/8: Samostatne stojaca nerezová zberná nádoba
Samostatne stojaca nerezová zberná nádoba
Zbernú nádobu možno zdvihnúť zo základnej dosky stroja. Bezpečnostné klipy na veku umožňujú bezpečný transport.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-B 20/8: Neopotrebiteľná radiálna výveva
Neopotrebiteľná radiálna výveva
Kompaktný stroj s menovitým príkonom 0,8 kW na vysávanie pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre mobilné použitie vo viaczmennej prevádzke.
Vybavený odolným kartušovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných látok a malého množstva prachu až do triedy prachu M.
  • Veľmi prehľadný a kompaktný dizajn filtra.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 39 / 140
Vysávanie (mbar/kPa) 90 / 9
Objem nádoby (l) 20
menovitý príkon (kW) 0,8
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 50
Priemer príslušenstva ID 50 ID 40
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 70
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 0,7
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 32
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 32,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 610 x 450 x 480
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-B 20/8
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-B 20/8
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-B 20/8
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-B 20/8
Príslušenstvo