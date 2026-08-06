Priemyselný vysávač IVR-B 30/15

Malá, výkonná vstavaná jednotka IVR-B 30/15 s nádobou z nehrdzavejúcej ocele a vývevou. Všestranné využitie. Ideálne pre zvyšky lisu, hobliny alebo hrubý prach.

IVR-B 30/15 je nízky a kompaktný priemyselný vysávač, ktorý je ideálny pre použitie v kovoobrábacom a plastovom priemysle. Kvalitná nerezová nádoba odolá tým najnáročnejším podmienkam. Zvyšky lisu, hobliny a prach možno spoľahlivo povysávať kartušovým filtrom. Tento vysávač je veľmi jednoduchý na obsluhu a extrémne nenáročný na údržbu. Nepretržité používanie bez akýchkoľvek problémov (napríklad vo výrobných linkách). Účinný tlmič zníži hlasitosť na príjemné minimum.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-B 30/15: Kompaktné rozmery
Kompaktné rozmery
Vďaka kompaktným rozmerom je vhodný pre celý rad rôznych aplikácií. Jednoduché skladovanie a pripevnenie medzi, na alebo pod výrobnými strojmi. Výkonné dúchadlo s bočným kanálom uľahčuje rôzne aplikácie.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-B 30/15: Samostatne stojaca nerezová zberná nádoba
Samostatne stojaca nerezová zberná nádoba
Zbernú nádobu možno zdvihnúť zo základnej dosky stroja. Bezpečnostné klipy na veku umožňujú bezpečný transport.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-B 30/15: Neopotrebiteľná radiálna výveva
Neopotrebiteľná radiálna výveva
Kompaktný stroj s menovitým príkonom 1,5 kW na vysávanie pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre mobilné použitie vo viaczmennej prevádzke.
Vybavený odolným kartušovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných látok a malého množstva prachu až do triedy prachu M.
  • Veľmi prehľadný a kompaktný dizajn filtra.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 58 / 210
Vysávanie (mbar/kPa) 200 / 20
Objem nádoby (l) 30
menovitý príkon (kW) 1,5
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 50
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 77
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 52
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 52,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 810 x 575 x 520
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-B 30/15
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-B 30/15
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-B 30/15
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-B 30/15
Príslušenstvo