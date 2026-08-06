Priemyselný vysávač IVR-B 30/15
Malá, výkonná vstavaná jednotka IVR-B 30/15 s nádobou z nehrdzavejúcej ocele a vývevou. Všestranné využitie. Ideálne pre zvyšky lisu, hobliny alebo hrubý prach.
IVR-B 30/15 je nízky a kompaktný priemyselný vysávač, ktorý je ideálny pre použitie v kovoobrábacom a plastovom priemysle. Kvalitná nerezová nádoba odolá tým najnáročnejším podmienkam. Zvyšky lisu, hobliny a prach možno spoľahlivo povysávať kartušovým filtrom. Tento vysávač je veľmi jednoduchý na obsluhu a extrémne nenáročný na údržbu. Nepretržité používanie bez akýchkoľvek problémov (napríklad vo výrobných linkách). Účinný tlmič zníži hlasitosť na príjemné minimum.
Vlastnosti a výhody
Kompaktné rozmeryVďaka kompaktným rozmerom je vhodný pre celý rad rôznych aplikácií. Jednoduché skladovanie a pripevnenie medzi, na alebo pod výrobnými strojmi. Výkonné dúchadlo s bočným kanálom uľahčuje rôzne aplikácie.
Samostatne stojaca nerezová zberná nádobaZbernú nádobu možno zdvihnúť zo základnej dosky stroja. Bezpečnostné klipy na veku umožňujú bezpečný transport.
Neopotrebiteľná radiálna vývevaKompaktný stroj s menovitým príkonom 1,5 kW na vysávanie pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre mobilné použitie vo viaczmennej prevádzke.
Vybavený odolným kartušovým filtrom
- Na bezpečné vysávanie pevných látok a malého množstva prachu až do triedy prachu M.
- Veľmi prehľadný a kompaktný dizajn filtra.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|58 / 210
|Vysávanie (mbar/kPa)
|200 / 20
|Objem nádoby (l)
|30
|menovitý príkon (kW)
|1,5
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|77
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|52
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|52,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|810 x 575 x 520