Priemyselný vysávač IVR-B 50/30
Priestorovo úsporná vstavaná jednotka: priemyselný vysávač IVR-B 50/30 s odolným ventilátorom s bočným kanálom a kartušovým filtrom na (kovové) hobliny, zvyšky z lisovania a hrubý prach.
Vstavaná jednotka IVR-B 50/30 je kompaktný priemyselný vysávač s nízkou výškou – ideálny na priamu inštaláciu v kovospracujúcom a plastovom priemysle. Vďaka zameraniu na podstatné vákuové prvky stroj zaujme mimoriadne jednoduchou manipuláciou a údržbou. Odolný ventilátor s bočným kanálom umožňuje nepretržité používanie bez akýchkoľvek kompromisov, napr. vo výrobných linkách. S kazetovým filtrom v kryte nádoby je stroj ideálny na vysávanie hoblín, zvyškov lisovania a hrubého prachu. Robustný kontajner vyrobený z lakovaného oceľového plechu je navrhnutý špeciálne pre priemyselné použitie. Integrovaný tlmič hluku znižuje hladinu hluku na príjemné minimum.
Vlastnosti a výhody
Kompaktné rozmeryJednoduché skladovanie a pripevnenie medzi, na alebo pod výrobnými strojmi. Vďaka kompaktným rozmerom je vhodný pre celý rad rôznych aplikácií. Výkonné dúchadlo s bočným kanálom uľahčuje rôzne aplikácie.
Samostatne stojaca nerezová zberná nádobaZbernú nádobu možno zdvihnúť zo základnej dosky stroja. Bezpečnostné klipy na veku umožňujú bezpečný transport.
Neopotrebiteľná radiálna vývevaKompaktný stroj s menovitým príkonom 3 kW na vysávanie pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre mobilné použitie vo viaczmennej prevádzke.
Vybavený odolným kartušovým filtrom
- Na bezpečné vysávanie pevných látok a malého množstva prachu až do triedy prachu M.
- Veľmi prehľadný a kompaktný dizajn filtra.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Vysávanie (mbar/kPa)
|260 / 26
|Objem nádoby (l)
|50
|menovitý príkon (kW)
|3
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 50
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|72
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|70
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|70,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|835 x 715 x 570
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