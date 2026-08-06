Priemyselný vysávač IVR-B 50/30

Priestorovo úsporná vstavaná jednotka: priemyselný vysávač IVR-B 50/30 s odolným ventilátorom s bočným kanálom a kartušovým filtrom na (kovové) hobliny, zvyšky z lisovania a hrubý prach.

Vstavaná jednotka IVR-B 50/30 je kompaktný priemyselný vysávač s nízkou výškou – ideálny na priamu inštaláciu v kovospracujúcom a plastovom priemysle. Vďaka zameraniu na podstatné vákuové prvky stroj zaujme mimoriadne jednoduchou manipuláciou a údržbou. Odolný ventilátor s bočným kanálom umožňuje nepretržité používanie bez akýchkoľvek kompromisov, napr. vo výrobných linkách. S kazetovým filtrom v kryte nádoby je stroj ideálny na vysávanie hoblín, zvyškov lisovania a hrubého prachu. Robustný kontajner vyrobený z lakovaného oceľového plechu je navrhnutý špeciálne pre priemyselné použitie. Integrovaný tlmič hluku znižuje hladinu hluku na príjemné minimum.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-B 50/30: Kompaktné rozmery
Kompaktné rozmery
Jednoduché skladovanie a pripevnenie medzi, na alebo pod výrobnými strojmi. Vďaka kompaktným rozmerom je vhodný pre celý rad rôznych aplikácií. Výkonné dúchadlo s bočným kanálom uľahčuje rôzne aplikácie.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-B 50/30: Samostatne stojaca nerezová zberná nádoba
Samostatne stojaca nerezová zberná nádoba
Zbernú nádobu možno zdvihnúť zo základnej dosky stroja. Bezpečnostné klipy na veku umožňujú bezpečný transport.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-B 50/30: Neopotrebiteľná radiálna výveva
Neopotrebiteľná radiálna výveva
Kompaktný stroj s menovitým príkonom 3 kW na vysávanie pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre mobilné použitie vo viaczmennej prevádzke.
Vybavený odolným kartušovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných látok a malého množstva prachu až do triedy prachu M.
  • Veľmi prehľadný a kompaktný dizajn filtra.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 88 / 315
Vysávanie (mbar/kPa) 260 / 26
Objem nádoby (l) 50
menovitý príkon (kW) 3
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 50
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 72
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 70
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 70,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 835 x 715 x 570
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-B 50/30
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-B 50/30
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-B 50/30
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVR-B 50/30

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