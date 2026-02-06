Priemyselný vysávač IVS 100/40

Základný model našich priemyselných vysávačov triedy Super: IVS 100/40 so 4 kW radiálnou vývevou, hviezdicovým filtrom s testom na prachovú triedu M a horizontálnym oklepom filtra s mechanickou prevodovkou.

Horizontálny oklep filtra s mechanickou prevodovkou je jednou s najvýraznejších vlastností nášho priemyselného vysávača triedy Super IVS 100/40 s trojfázovým motorom a 4 kW radiálnou vývevou. Táto integrovaná mechanická prevodovka sa postará o cielený prenos sily a tým o stále dobré výsledky čistenia nezávisle na sile, ktorú vynaloží používateľ. Tento dávkovaný prenos sily okrem toho pomáha predlžovať životnosť veľkého hviezdicového filtra. Nehrdzavejúca 100 l antikorová nádoba pojme veľké množstvo pevných látok, zatiaľ čo jej pohodlný mechanizmus uľahčuje používateľovi vyprázdňovanie. Príslušenstvo je možné bezpečne uložiť priamo na stroji.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVS 100/40: Neopotrebiteľná radiálna výveva
S výkonom 4 kW a pozvoľným štartom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre viaczmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVS 100/40: Manuálne čistenie filtra IVS
V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky. Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu. Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVS 100/40: Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtrom
Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M. Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 138 / 500
Vysávanie (mbar/kPa) 175 / 17,5
Objem nádoby (l) 100
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 4,2
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 70 ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 75
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 2,2
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 130
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 131,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 1202 x 771 x 1470

Výbava

  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
