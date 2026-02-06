Priemyselný vysávač IVS 100/40
Základný model našich priemyselných vysávačov triedy Super: IVS 100/40 so 4 kW radiálnou vývevou, hviezdicovým filtrom s testom na prachovú triedu M a horizontálnym oklepom filtra s mechanickou prevodovkou.
Horizontálny oklep filtra s mechanickou prevodovkou je jednou s najvýraznejších vlastností nášho priemyselného vysávača triedy Super IVS 100/40 s trojfázovým motorom a 4 kW radiálnou vývevou. Táto integrovaná mechanická prevodovka sa postará o cielený prenos sily a tým o stále dobré výsledky čistenia nezávisle na sile, ktorú vynaloží používateľ. Tento dávkovaný prenos sily okrem toho pomáha predlžovať životnosť veľkého hviezdicového filtra. Nehrdzavejúca 100 l antikorová nádoba pojme veľké množstvo pevných látok, zatiaľ čo jej pohodlný mechanizmus uľahčuje používateľovi vyprázdňovanie. Príslušenstvo je možné bezpečne uložiť priamo na stroji.
Vlastnosti a výhody
Neopotrebiteľná radiálna vývevaS výkonom 4 kW a pozvoľným štartom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre viaczmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.
Manuálne čistenie filtra IVSV prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky. Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu. Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtromNa bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M. Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vysávanie (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|4,2
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 70 ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|75
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|2,2
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|130
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|131,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Výbava
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video