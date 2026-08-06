Priemyselný vysávač IVS 100/40 Lp

Priemyselný vysávač triedy super IVS 100/40 Lp so 4 kW radiálnou vývevou pre nepretržitú prevádzku. Integrovaný systém Longopac umožňuje takmer bezprašnú likvidáciu vysávanách nečistôt.

Najmenší model z radu našich priemyselných vysávačov triedy super so systémom likvidácie odpadu Longopac: IVS 100/40 Lp na vysávanie pevných látok, ako sú napríklad veľké množstvá stavebného odpadu a minerálny prach. Nasaté hmoty sa dopravujú priamo do vriec Longopac, ktoré sa potom takmer bezprašne zlikvidujú. Filtračný systém s veľkým 16 záhybovým kompaktným hviezdicovým filtrom sa dôkladne čistí pomocou horizontálneho oklepu. Špeciálny prevodovka sa vždy postará o konštantný výsledok čistenia, nezávisle od sily vynaloženej používateľom. So spoľahlivým a hospodárnym (IE2) trojfázovým motorom a výkonnou 4 kW radiálnou vývevou je vysávač vybavený aj na náročné úlohy v nepretržitej prevádzke. Príslušenstvo je možné pri preprave bezpečne uložiť, diaľkové ovládanie (nepatrí do štandardnej výbavy) ešte viac zvýrazňuje rôznorodosť výbavy tohto základného modelu.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVS 100/40 Lp: Bezpečný systém likvidácie Longopac®.
Bezpečný systém likvidácie Longopac®.
Umožňuje bezprašnú likvidáciu, a tým zdravotne nezávadnú prácu. Na zber a separovanú likvidáciu širokého spektra vysávaného materiálu. Voliteľne dostupné vo veľmi udržateľnej, biologicky odbúrateľnej verzii.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVS 100/40 Lp: Neopotrebiteľná radiálna výveva
Neopotrebiteľná radiálna výveva
S výkonom 4 kW a pozvoľným štartom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre viaczmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVS 100/40 Lp: Manuálne čistenie filtra IVS
Manuálne čistenie filtra IVS
V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky. Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu. Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
  • Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 135 / 485
Vysávanie (mbar/kPa) 150 / 15
Objem nádoby (l) 100
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 4,2
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 70 ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 75
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 2,2
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 155
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 155,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 1202 x 686 x 1465

Výbava

  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVS 100/40 Lp
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVS 100/40 Lp
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVS 100/40 Lp
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVS 100/40 Lp

Video

Príslušenstvo