Priemyselný vysávač IVS 100/40 Lp
Priemyselný vysávač triedy super IVS 100/40 Lp so 4 kW radiálnou vývevou pre nepretržitú prevádzku. Integrovaný systém Longopac umožňuje takmer bezprašnú likvidáciu vysávanách nečistôt.
Najmenší model z radu našich priemyselných vysávačov triedy super so systémom likvidácie odpadu Longopac: IVS 100/40 Lp na vysávanie pevných látok, ako sú napríklad veľké množstvá stavebného odpadu a minerálny prach. Nasaté hmoty sa dopravujú priamo do vriec Longopac, ktoré sa potom takmer bezprašne zlikvidujú. Filtračný systém s veľkým 16 záhybovým kompaktným hviezdicovým filtrom sa dôkladne čistí pomocou horizontálneho oklepu. Špeciálny prevodovka sa vždy postará o konštantný výsledok čistenia, nezávisle od sily vynaloženej používateľom. So spoľahlivým a hospodárnym (IE2) trojfázovým motorom a výkonnou 4 kW radiálnou vývevou je vysávač vybavený aj na náročné úlohy v nepretržitej prevádzke. Príslušenstvo je možné pri preprave bezpečne uložiť, diaľkové ovládanie (nepatrí do štandardnej výbavy) ešte viac zvýrazňuje rôznorodosť výbavy tohto základného modelu.
Vlastnosti a výhody
Bezpečný systém likvidácie Longopac®.Umožňuje bezprašnú likvidáciu, a tým zdravotne nezávadnú prácu. Na zber a separovanú likvidáciu širokého spektra vysávaného materiálu. Voliteľne dostupné vo veľmi udržateľnej, biologicky odbúrateľnej verzii.
Neopotrebiteľná radiálna vývevaS výkonom 4 kW a pozvoľným štartom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre viaczmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.
Manuálne čistenie filtra IVSV prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky. Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu. Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtrom
- Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|135 / 485
|Vysávanie (mbar/kPa)
|150 / 15
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|4,2
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 70 ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|75
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|2,2
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|155
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|155,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Výbava
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
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