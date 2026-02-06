Priemyselný vysávač IVS 100/40 M
Certifikát pre prachovú triedu M: Priemyselný vysávač triedy super IVS 100/40 M na bezpečné vysávanie veľmi veľkých množstiev zdraviu škodlivého jemného prachu. S 4 kW radiálnou výbavou a trojfázovým motorom.
Už základný model tohto radu našej triedy super priemyselných vysávačov s certifikátom prachovej triedy M boduje presvedčivým výkonom a vynikajúcim vybavením. IVS 100/40 M tak disponuje hospodárnym trojfázovým motorom (IE2) s jemným nábehom na podchytenie výkonových špičiek pri spúšťaní stroja ako aj výkonnou 4,0 kW radiálnou výbavou. Veľký hviezdicový filter suverénne zvládne veľké množstvá jemného a zdraviu škodlivého prachu, zatiaľ čo čistenie filtračného systému pomocou horizontálneho oklepu filtra je pre používateľa veľmi jednoduché. O to sa postará integrovaná prevodovka na cielené prenášanie sily. Výsledok čistenia teda nezávisí od toho, či používateľ vynaloží veľa alebo málo sily. Výhody prinášajú aj mnohé možnosti odkladania príslušenstva. Takto je počas pracovného dňa a aj počas prepravy vždy bezpečne uložené na stroji. IVS 100/40 M je dimenzovaný na nepretržitú prevádzku, čo potvrdzuje a 100 l antikorová nádoba s komfortným skladacím mechanizmom. Alternatívne diaľkové ovládanie dopĺňa širokú paletu vybavenia.
Vlastnosti a výhody
Prachová trieda MKompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.
Neopotrebiteľná radiálna vývevaS výkonom 4 kW a pozvoľným štartom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre viaczmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.
Manuálne čistenie filtra IVSV prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky. Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu. Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtrom
- Vďaka špeciálnej povrchovej úprave je vhodný aj na mastný a lepivý prach.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vysávanie (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|4,2
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 70 ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|75
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|2,2
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|142
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|148,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Výbava
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
