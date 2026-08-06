Priemyselný vysávač IVS 100/55 Lp
Náš priemyselný vysávač triedy super IVS 100/55 Lp so systémom likvidácie Longopac®, 5,5 kW radiálnou vývevou a horizontálnym oklepom filtra dokáže spoľahlivo vysať aj veľké množstvo sutiny.
Integrovaný držiak na odpadové vrecia Longopac® je len jedným z detailov štandardného vybavenia nášho priemyselného vysávača triedy super IVS 100/55 Lp. Tento systém umožňuje takmer bezprašnú likvidáciu veľkého množstva stavebného odpadu, sutiny a minerálneho prachu, ktoré tento vysávač jednoducho pozbiera. Táto výkonnosť je založená hlavne na radiálnej výveve s výkonom 5,5 kW, veľkom hviezdicovom filtri so 16 záhybmi s testom prachovej triedy M ako aj na spoľahlivom vysokoúčinnom (IE2) trojfázovom motore. Napriek tomuto vysokému výkonu je možné vysávač jednoducho prevádzkovať aj v bežnej 16-ampérovej priemyselnej zásuvke a používať ho nepretržite. Oklep filtra je horizontálny a má prevodovku, ktorá umožňuje cielený prenos výkonu. Filter je preto vždy vyčistený s rovnako vynikajúcimi výsledkami bez ohľadu na to, aká veľká je sila užívateľa. Príslušenstvo je možné uložiť priamo na stroji a v prípade potreby je k dispozícii voliteľné diaľkové ovládanie (nepatrí do štandardnej výbavy) na zapínanie a vypínanie vysávača zo vzdialenosti až do 30 metrov.
Vlastnosti a výhody
Bezpečný systém likvidácie Longopac®.Umožňuje bezprašnú likvidáciu, a tým zdravotne nezávadnú prácu. Na zber a separovanú likvidáciu širokého spektra vysávaného materiálu. Voliteľne dostupné vo veľmi udržateľnej, biologicky odbúrateľnej verzii.
Neopotrebiteľná radiálna vývevaS výkonom 5,5 kW a pozvoľným štartom pre veľké množstvo prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre viaczmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.
Manuálne čistenie filtra IVSV prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky. Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu. Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtrom
- Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|156 / 560
|Vysávanie (mbar/kPa)
|240 / 24
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|5,5
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 70 ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|77
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|2,2
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|158
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|158,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Výbava
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video