Priemyselný vysávač IVS 100/55 Lp

Náš priemyselný vysávač triedy super IVS 100/55 Lp so systémom likvidácie Longopac®, 5,5 kW radiálnou vývevou a horizontálnym oklepom filtra dokáže spoľahlivo vysať aj veľké množstvo sutiny.

Integrovaný držiak na odpadové vrecia Longopac® je len jedným z detailov štandardného vybavenia nášho priemyselného vysávača triedy super IVS 100/55 Lp. Tento systém umožňuje takmer bezprašnú likvidáciu veľkého množstva stavebného odpadu, sutiny a minerálneho prachu, ktoré tento vysávač jednoducho pozbiera. Táto výkonnosť je založená hlavne na radiálnej výveve s výkonom 5,5 kW, veľkom hviezdicovom filtri so 16 záhybmi s testom prachovej triedy M ako aj na spoľahlivom vysokoúčinnom (IE2) trojfázovom motore. Napriek tomuto vysokému výkonu je možné vysávač jednoducho prevádzkovať aj v bežnej 16-ampérovej priemyselnej zásuvke a používať ho nepretržite. Oklep filtra je horizontálny a má prevodovku, ktorá umožňuje cielený prenos výkonu. Filter je preto vždy vyčistený s rovnako vynikajúcimi výsledkami bez ohľadu na to, aká veľká je sila užívateľa. Príslušenstvo je možné uložiť priamo na stroji a v prípade potreby je k dispozícii voliteľné diaľkové ovládanie (nepatrí do štandardnej výbavy) na zapínanie a vypínanie vysávača zo vzdialenosti až do 30 metrov.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVS 100/55 Lp: Bezpečný systém likvidácie Longopac®.
Bezpečný systém likvidácie Longopac®.
Umožňuje bezprašnú likvidáciu, a tým zdravotne nezávadnú prácu. Na zber a separovanú likvidáciu širokého spektra vysávaného materiálu. Voliteľne dostupné vo veľmi udržateľnej, biologicky odbúrateľnej verzii.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVS 100/55 Lp: Neopotrebiteľná radiálna výveva
Neopotrebiteľná radiálna výveva
S výkonom 5,5 kW a pozvoľným štartom pre veľké množstvo prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre viaczmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVS 100/55 Lp: Manuálne čistenie filtra IVS
Manuálne čistenie filtra IVS
V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky. Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu. Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtrom
  • Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
  • Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 156 / 560
Vysávanie (mbar/kPa) 240 / 24
Objem nádoby (l) 100
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 5,5
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 70 ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 77
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 2,2
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 158
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 158,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 1202 x 771 x 1470

Výbava

  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVS 100/55 Lp
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVS 100/55 Lp
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVS 100/55 Lp
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač IVS 100/55 Lp

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