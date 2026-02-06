Priemyselný vysávač IVS 100/55 M
Priemyselný vysávač triedy super IVS 100/55 M na bezpečné odstraňovanie veľmi veľkých množstiev zdraviu škodlivého jemného prachu. S certifikátom prachovej triedy M a 5,5 kW radiálnou vývevou.
Tak na mobilné ako aj na stacionárne nepretržité používanie sa hodí náš priemyselný vysávač triedy super IVS 100/55 M určený hlavne na vysávanie veľmi veľkých množstiev zdraviu škodlivého jemného prachu. Tento vysávač s certifikátom pre prachovú triedu M a hospodárnou prevádzkou (IE2) presviedča aj svojím silným trojfázovým motorom a výkonnou 5,5 kW radiálnou vývevou. Vďaka jemnému nábehu je bez problémov možná aj prevádzka na bežnej 16 A priemyselnej zásuvke. O maximálnu mobilitu. sa pritom starajú aj rôznorodé možnosti odkladania príslušenstva. Veľký hviezdicový filter s 16 záhybmi šetrí miesto a spoľahlivo sa čistí pomocou horizontálneho oklepu. Prevodovka pritom zaručuje optimálny výsledok čistenia – nezávisle od vynaloženej sily, a teda veľmi komfortne pre používateľa.. Mechanizmus na skladanie 100 l antikorovej nádoby uľahčuje používateľovi jej vyprázdňovanie. Aj alternatívne diaľkové ovládanie na zapínanie a vypínanie stroja zo vzdialenosti až 30 metrov podčiarkuje pohodlnú obsluhu IVS 100/55 M.
Vlastnosti a výhody
Prachová trieda MKompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.
Neopotrebiteľná radiálna vývevaS výkonom 5,5 kW a pozvoľným štartom pre veľké množstvo prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre viaczmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.
Manuálne čistenie filtra IVSV prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky. Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu. Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtrom
- Vďaka špeciálnej povrchovej úprave je vhodný aj na mastný a lepivý prach.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vysávanie (mbar/kPa)
|240 / 24
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|5,5
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 70 ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|77
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|2,2
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|148
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|148,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Výbava
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video