Priemyselný vysávač IVS 100/55 M

Priemyselný vysávač triedy super IVS 100/55 M na bezpečné odstraňovanie veľmi veľkých množstiev zdraviu škodlivého jemného prachu. S certifikátom prachovej triedy M a 5,5 kW radiálnou vývevou.

Tak na mobilné ako aj na stacionárne nepretržité používanie sa hodí náš priemyselný vysávač triedy super IVS 100/55 M určený hlavne na vysávanie veľmi veľkých množstiev zdraviu škodlivého jemného prachu. Tento vysávač s certifikátom pre prachovú triedu M a hospodárnou prevádzkou (IE2) presviedča aj svojím silným trojfázovým motorom a výkonnou 5,5 kW radiálnou vývevou. Vďaka jemnému nábehu je bez problémov možná aj prevádzka na bežnej 16 A priemyselnej zásuvke. O maximálnu mobilitu. sa pritom starajú aj rôznorodé možnosti odkladania príslušenstva. Veľký hviezdicový filter s 16 záhybmi šetrí miesto a spoľahlivo sa čistí pomocou horizontálneho oklepu. Prevodovka pritom zaručuje optimálny výsledok čistenia – nezávisle od vynaloženej sily, a teda veľmi komfortne pre používateľa.. Mechanizmus na skladanie 100 l antikorovej nádoby uľahčuje používateľovi jej vyprázdňovanie. Aj alternatívne diaľkové ovládanie na zapínanie a vypínanie stroja zo vzdialenosti až 30 metrov podčiarkuje pohodlnú obsluhu IVS 100/55 M.

Vlastnosti a výhody
Prachová trieda M
Kompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.
Neopotrebiteľná radiálna výveva
S výkonom 5,5 kW a pozvoľným štartom pre veľké množstvo prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre viaczmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.
Manuálne čistenie filtra IVS
V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky. Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu. Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtrom
  • Vďaka špeciálnej povrchovej úprave je vhodný aj na mastný a lepivý prach.
  • Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 138 / 500
Vysávanie (mbar/kPa) 240 / 24
Objem nádoby (l) 100
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 5,5
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 70 ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 77
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 2,2
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 148
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 148,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 1202 x 686 x 1465

Výbava

  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
