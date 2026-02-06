Priemyselný vysávač IVS 100/75 Lp
7,5 kW priemyselný vysávač triedy super IVS 100/75 Lp vybavený alternatívnym systémom likvidácie odpadu Longopac. Výborne sa hodí na odsávanie aj veľkého množstva ťažkého stavebného odpadu.
Je ideálny na vysávanie pevných látok, ako sú napríklad veľké množstvá stavebného odpadu a minerálneho prachu (aj s dlhou hadicou): Priemyselný vysávač triedy Super IVS 100/75 Lp s integrovaným držiakom vriec na odpad Longopac. Tento šikovný systém umožňuje nielen bezprašnú likvidáciu prachu, ale okrem toho nie je potrebná žiadna samostatná zberná nádoba. Tento vysávač, ktorý je poháňaný výkonným trojfázovým motorom (IE2) s jemným nábehom, disponuje 7,5 kW radiálnou vývevou ako aj veľkým hviezdicovým filtrom s testom prachovej triedy M a hodí sa aj na nepretržitú prevádzku. Filter sa čistí pomocou horizontálneho oklepu filtra s komfortnou prevodovkou na cielený prenos sily. Výsledok čistenia tak ostáva konštantne dobrý, aj keď používateľ vynakladá iba málo sily. Príslušenstvo je možné uložiť priamo na stroji, aby bolo zabezpečené pri preprave a nestratilo sa. Diaľkové ovládanie, ktoré je možné samostatne dokúpiť, umožňuje zapínať a vypínať stroj aj na diaľku (do 30 m).
Vlastnosti a výhody
Bezpečný systém likvidácie Longopac®.Umožňuje bezprašnú likvidáciu, a tým zdravotne nezávadnú prácu. Na zber a separovanú likvidáciu širokého spektra vysávaného materiálu. Voliteľne dostupné vo veľmi udržateľnej, biologicky odbúrateľnej verzii.
Neopotrebiteľná radiálna vývevaS výkonom 7,5 kW a pozvoľným štartom pre veľké množstvo prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre viaczmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.
Manuálne čistenie filtra IVSV prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky. Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu. Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým hviezdicovým filtrom
- Vďaka špeciálnej povrchovej úprave je vhodný aj na mastný a lepivý prach.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vysávanie (mbar/kPa)
|305 / 30,5
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|7,5
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 70 ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|2,2
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|173
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|173,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Výbava
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video