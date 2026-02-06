Priemyselný vysávač IVS 100/75 M
Náš najsilnejší priemyselný vysávač triedy super s certifikátom prachovej triedy M: IVS 100/75 M so 7,5 kW radiálnou vývevou na najväčšie množstvá zdraviu škodlivého prachu.
IVS 100/75 M je špičkovým modelom triedy super priemyselných vysávačov s certifikátom prachovej triedy M. Vybavený extrémne výkonnými komponentmi, ako napríklad 7,5 kW radiálnou vývevou bezpečne zvládne aj najväčšie množstvá zdraviu škodlivého jemného prachu. Najväčší trojfázový motor tejto triedy pracuje veľmi efektívne (IE2) a disponuje funkciou jemného nábehu, ktorá účinne zvláda výkonové špičky pri štartovaní. Okrem toho je tento stroj vyvinutý na trvalé mobilné a stacionárne používanie a je vybavený nehrdzavejúcou antikorovou nádobou s objemom 100 litrov a skladacím mechanizmom, ako aj veľkým hviezdicovým filtrom so 16 záhybmi. Filtračný systém sa čistí ručným horizontálnym oklepom. Špeciálna prevodovka na cielený prevod sily sa pritom stará vždy a nezávisle od použitej sily o porovnateľné výsledky čistenia. Príslušenstvo je možné pri preprave bezpečne uložiť na stroji, zatiaľ čo diaľkové ovládanie (nepatrí do štandardnej výbavy) navyše dopĺňa rôznorodé vybavenie IVS 100/75 M.
Vlastnosti a výhody
Prachová trieda MKompletné zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu M.
Neopotrebiteľná radiálna vývevaS výkonom 7,5 kW a pozvoľným štartom pre veľké množstvo prachu a pevných látok. Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín. Vhodné pre viaczmennú prevádzku a/alebo s viacerými sacími bodmi.
Manuálne čistenie filtra IVSV prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky. Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu. Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.
Vybavený veľkým hviezdicovým filtrom
- Vďaka špeciálnej povrchovej úprave je vhodný aj na mastný a lepivý prach.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
- Veľké priemyselné kolesá umožňujú maximálnu mobilitu aj na nerovných podlahách a pri veľkom zaťažení.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vysávanie (mbar/kPa)
|290 / 29
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|7,5
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 70 ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|2,2
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|165
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|165,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Výbava
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
