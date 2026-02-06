Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/24-2 Tact² Lp

Na bezprašnú likvidáciu suchých materiálov, ako je napríklad minerálny prach: kompaktný priemyselný vysávač IVC 60/24-2 Tact² Longopac s inovatívnym automatickým oklepom filtra Tact².

Kompaktný priemyselný vysávač IVC 60/24-2 Tact² Longopac® je ideálny na čistenie výrobných priestorov a zariadení. Vďaka veľkým kolesám s brzdou sa IVC 60/24-2 Tact² Longopac jednoducho pohybuje, čím sa vynikajúco hodí na mobilné použitie vo výrobných priestoroch. Automatický systém čistenia filtra TACT² zaručuje dlhé prevádzkové časy bez prerušenia.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/24-2 Tact² Lp: Bezpečný systém likvidácie Longopac®.
Bezpečný systém likvidácie Longopac®.
Umožňuje bezprašnú likvidáciu, a tým zdravotne nezávadnú prácu. Na zber a separovanú likvidáciu širokého spektra vysávaného materiálu. Voliteľne dostupné vo veľmi udržateľnej, biologicky odbúrateľnej verzii.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/24-2 Tact² Lp: Vybavený dvoma výfukovými motormi.
Vybavený dvoma výfukovými motormi.
Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Elektronické ovládanie pohonu, aby sa zabránilo vysokým nábehovým prúdom.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/24-2 Tact² Lp: Automatický oklep filtra Tact
Automatický oklep filtra Tact
Automatické čistenie filtrov pomocou cielených a silných prúdov vzduchu. Aj počas čistenia filtra zostáva sací výkon stále vysoký. Dlhá životnosť filtra znižuje náklady na údržbu.
Vybavený kompaktným plochým skladaným filtrom
  • Prehľadný kompaktný dizajn filtra
  • Vhodný na vysávanie suchého prachu do triedy prachu M.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 148 / 532
Vysávanie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádoby (l) 60
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 2,4
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50 ID 40
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 73
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 0,95
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 66
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 69,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 950 x 690 x 1170

Výbava

  • Hlavný filter: Plochý skladaný filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
