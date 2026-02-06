Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/24-2 Tact² Lp
Na bezprašnú likvidáciu suchých materiálov, ako je napríklad minerálny prach: kompaktný priemyselný vysávač IVC 60/24-2 Tact² Longopac s inovatívnym automatickým oklepom filtra Tact².
Kompaktný priemyselný vysávač IVC 60/24-2 Tact² Longopac® je ideálny na čistenie výrobných priestorov a zariadení. Vďaka veľkým kolesám s brzdou sa IVC 60/24-2 Tact² Longopac jednoducho pohybuje, čím sa vynikajúco hodí na mobilné použitie vo výrobných priestoroch. Automatický systém čistenia filtra TACT² zaručuje dlhé prevádzkové časy bez prerušenia.
Vlastnosti a výhody
Bezpečný systém likvidácie Longopac®.Umožňuje bezprašnú likvidáciu, a tým zdravotne nezávadnú prácu. Na zber a separovanú likvidáciu širokého spektra vysávaného materiálu. Voliteľne dostupné vo veľmi udržateľnej, biologicky odbúrateľnej verzii.
Vybavený dvoma výfukovými motormi.Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon. Elektronické ovládanie pohonu, aby sa zabránilo vysokým nábehovým prúdom.
Automatický oklep filtra TactAutomatické čistenie filtrov pomocou cielených a silných prúdov vzduchu. Aj počas čistenia filtra zostáva sací výkon stále vysoký. Dlhá životnosť filtra znižuje náklady na údržbu.
Vybavený kompaktným plochým skladaným filtrom
- Prehľadný kompaktný dizajn filtra
- Vhodný na vysávanie suchého prachu do triedy prachu M.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vysávanie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádoby (l)
|60
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|2,4
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50 ID 40
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|0,95
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|66
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|69,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|950 x 690 x 1170
Výbava
- Hlavný filter: Plochý skladaný filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
