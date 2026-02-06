Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/30 Tact² Lp

Priemyselný vysávač IVC 60/30 Tact² Longopac. Kompaktný stroj s radiálnou vývevou na odsávanie suchých hmôt. S oklepom filtra Tact² a systémom likvidácie nečistôt Longopac.

Čistenie výrobných priestorov a výrobných strojov je doménou nášho priemyselného vysávača IVC 60/30 Tact² Longopac. Neopotrebiteľná radiálna výveva ako aj inovatívny automatický oklep filtra Tact² umožňujú trvalú prevádzku tohto kompaktného stroja, napríklad ako stacionárne odsávacie zariadenie na výrobných a baliacich zariadeniach. Suché hmoty, ako je napríklad minerálny prach, sa vďaka systému likvidácie nečistôt Longopac odstránia bezprašne.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/30 Tact² Lp: Bezpečný systém likvidácie Longopac®.
Bezpečný systém likvidácie Longopac®.
Umožňuje bezprašnú likvidáciu, a tým zdravotne nezávadnú prácu. Na zber a separovanú likvidáciu širokého spektra vysávaného materiálu. Voliteľne dostupné vo veľmi udržateľnej, biologicky odbúrateľnej verzii.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/30 Tact² Lp: Neopotrebiteľná radiálna výveva
Neopotrebiteľná radiálna výveva
Radiálna výbava presviedča svojim vysokým sacím výkonom pri vysokej životnosti minimálne 20.000 hodín. Stroje sa preto optimálne hodia na použitie vo viaczmennej prevádzke.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/30 Tact² Lp: Automatický oklep filtra Tact
Automatický oklep filtra Tact
Automatické čistenie filtrov pomocou cielených a silných prúdov vzduchu. Aj počas čistenia filtra zostáva sací výkon stále vysoký. Dlhá životnosť filtra znižuje náklady na údržbu.
Vybavený kompaktným plochým skladaným filtrom
  • Prehľadný kompaktný dizajn filtra
  • Vhodný na vysávanie suchého prachu do triedy prachu M.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 3
Napätie (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Vysávanie (mbar/kPa) 286 / 28,6
Objem nádoby (l) 60
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 3
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50 ID 40
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 77
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,9
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 100
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 107
Rozmery (d x š x v) (mm) 970 x 690 x 1240

Výbava

  • Hlavný filter: Plochý skladaný filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/30 Tact² Lp
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/30 Tact² Lp
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/30 Tact² Lp

Video

Príslušenstvo