Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVC 60/30 Tact² Lp
Priemyselný vysávač IVC 60/30 Tact² Longopac. Kompaktný stroj s radiálnou vývevou na odsávanie suchých hmôt. S oklepom filtra Tact² a systémom likvidácie nečistôt Longopac.
Čistenie výrobných priestorov a výrobných strojov je doménou nášho priemyselného vysávača IVC 60/30 Tact² Longopac. Neopotrebiteľná radiálna výveva ako aj inovatívny automatický oklep filtra Tact² umožňujú trvalú prevádzku tohto kompaktného stroja, napríklad ako stacionárne odsávacie zariadenie na výrobných a baliacich zariadeniach. Suché hmoty, ako je napríklad minerálny prach, sa vďaka systému likvidácie nečistôt Longopac odstránia bezprašne.
Vlastnosti a výhody
Bezpečný systém likvidácie Longopac®.Umožňuje bezprašnú likvidáciu, a tým zdravotne nezávadnú prácu. Na zber a separovanú likvidáciu širokého spektra vysávaného materiálu. Voliteľne dostupné vo veľmi udržateľnej, biologicky odbúrateľnej verzii.
Neopotrebiteľná radiálna vývevaRadiálna výbava presviedča svojim vysokým sacím výkonom pri vysokej životnosti minimálne 20.000 hodín. Stroje sa preto optimálne hodia na použitie vo viaczmennej prevádzke.
Automatický oklep filtra TactAutomatické čistenie filtrov pomocou cielených a silných prúdov vzduchu. Aj počas čistenia filtra zostáva sací výkon stále vysoký. Dlhá životnosť filtra znižuje náklady na údržbu.
Vybavený kompaktným plochým skladaným filtrom
- Prehľadný kompaktný dizajn filtra
- Vhodný na vysávanie suchého prachu do triedy prachu M.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|3
|Napätie (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Vysávanie (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Objem nádoby (l)
|60
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|3
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50 ID 40
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|77
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,9
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|100
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|107
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|970 x 690 x 1240
Výbava
- Hlavný filter: Plochý skladaný filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video