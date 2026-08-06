Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 100/36-3

Trojmotorový, mobilný a robustný priemyselný vysávač IVM 100/36-3 strednej triedy pre jemné a hrubé tuhé látky. S hviezdicovým filtrom v prachovej triede M.

Vhodný pre veľké množstvo vysávaného materiálu, odolný, robustný, kompaktný a mobilný - to je náš trojmotorový priemyselný vysávač strednej triedy IVM 100/36-3 pre univerzálne pohlcovanie jemných a hrubých pevných látok v priemyselnom prostredí. Spoľahlivý stroj pracuje v jednofázovej prevádzke a každý z troch motorov je možné samostatne ovládať. Veľký hviezdicový filter v prachovej triede M možno ľahko, pohodlne a spoľahlivo vyčistiť pomocou páky vytriasača. Čistenie filtra predlžuje jeho životnosť, čím sa znižuje námaha na údržbu. Telo a zberná nádoba stroja sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo kryt je vyrobený z odolnej ocele a má veľké kolesá pre ľahkú prepravu.

Vlastnosti a výhody
Manuálny oklep filtra pre nízke prevádzkové náklady
  • Ručný oklep filtra predlžuje životnosť trvalých filtrov a znižuje tak náklady na údržbu.
Pojazdná antikorová nádoba
  • Zložená nádoba sa dá pohodlne vybrať z podvozku a previesť na miesto vyprázdnenia alebo likvidácie.
Vybavený 3 dúchadlovými motormi
  • Výkonný stroj s najvyšším možným čistiacim výkonom v jednofázovej elektrickej sieti.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 222 / 799
Vysávanie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádoby (l) 100
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 3,6
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 79
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 2,2
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 73
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 73,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 1020 x 680 x 1720

Výbava

  • Hlavný filter: Hviezdicový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 100/36-3
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 100/36-3
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 100/36-3

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Oblasti využitia
  • Pre veľké množstvo tuhých látok a prachu
Príslušenstvo