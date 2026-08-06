Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 100/36-3 Oss
Trojmotorový, mobilný a robustný priemyselný vysávač IVM 100/36-3 OSS strednej triedy pre jemné a hrubé pevné nečistoty. S elektronickým zastavením preplnenia pre pevné látky a prach.
Pre veľké množstvá vysávaného materiálu s elektronickým zastavením pri preplnení pevných látok a prachu, odolný, robustný, kompaktný a mobilný: Náš 3-motorový priemyselný vysávač IVM 100/36-3 Oss strednej triedy pre univerzálnu vysávanie jemných a hrubých tuhých látok v priemyselnom prostredí. Spoľahlivý stroj pracuje v jednofázovej prevádzke a každý z troch motorov je možné ovládať individuálne. Veľký hviezdicový filter v prachovej triede M je možné ľahko, pohodlne a spoľahlivo čistiť pomocou páky oklepania. Čistenie filtra predlžuje jeho životnosť, čím znižuje náklady na údržbu. Karoséria a zberná nádoba stroja sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo podvozok bol vyrobený z odolnej ocele a má veľké kolesá pre ľahkú prepravu.
Vlastnosti a výhody
Manuálny oklep filtra pre nízke prevádzkové náklady
- Ručný oklep filtra predlžuje životnosť trvalých filtrov a znižuje tak náklady na údržbu.
Pojazdná antikorová nádoba
- Zložená nádoba sa dá pohodlne vybrať z podvozku a previesť na miesto vyprázdnenia alebo likvidácie.
- Všetky háky sa dajú pomocou klipového systému voľne rozvešať na stroji.
Vybavený 3 dúchadlovými motormi
- Výkonný stroj s najvyšším možným čistiacim výkonom v jednofázovej elektrickej sieti.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|222 / 799
|Vysávanie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádoby (l)
|100
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|3,6
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|79
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|2,2
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|76
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|76,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1020 x 680 x 1720
Výbava
- Hlavný filter: Hviezdicový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
- Autom. vypínanie pri naplnení
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Oblasti využitia
- Pre veľké množstvo tuhých látok a prachu