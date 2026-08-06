Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 100/36-3 Oss

Trojmotorový, mobilný a robustný priemyselný vysávač IVM 100/36-3 OSS strednej triedy pre jemné a hrubé pevné nečistoty. S elektronickým zastavením preplnenia pre pevné látky a prach.

Pre veľké množstvá vysávaného materiálu s elektronickým zastavením pri preplnení pevných látok a prachu, odolný, robustný, kompaktný a mobilný: Náš 3-motorový priemyselný vysávač IVM 100/36-3 Oss strednej triedy pre univerzálnu vysávanie jemných a hrubých tuhých látok v priemyselnom prostredí. Spoľahlivý stroj pracuje v jednofázovej prevádzke a každý z troch motorov je možné ovládať individuálne. Veľký hviezdicový filter v prachovej triede M je možné ľahko, pohodlne a spoľahlivo čistiť pomocou páky oklepania. Čistenie filtra predlžuje jeho životnosť, čím znižuje náklady na údržbu. Karoséria a zberná nádoba stroja sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo podvozok bol vyrobený z odolnej ocele a má veľké kolesá pre ľahkú prepravu.

Vlastnosti a výhody
Manuálny oklep filtra pre nízke prevádzkové náklady
  • Ručný oklep filtra predlžuje životnosť trvalých filtrov a znižuje tak náklady na údržbu.
Pojazdná antikorová nádoba
  • Zložená nádoba sa dá pohodlne vybrať z podvozku a previesť na miesto vyprázdnenia alebo likvidácie.
  • Všetky háky sa dajú pomocou klipového systému voľne rozvešať na stroji.
Vybavený 3 dúchadlovými motormi
  • Výkonný stroj s najvyšším možným čistiacim výkonom v jednofázovej elektrickej sieti.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 222 / 799
Vysávanie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádoby (l) 100
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 3,6
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 79
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 2,2
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 76
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 76,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 1020 x 680 x 1720

Výbava

  • Hlavný filter: Hviezdicový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
  • Autom. vypínanie pri naplnení
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 100/36-3 Oss
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 100/36-3 Oss
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 100/36-3 Oss

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Oblasti využitia
  • Pre veľké množstvo tuhých látok a prachu
Príslušenstvo