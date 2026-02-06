Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 40/24-2

Dvojmotorový, mobilný a robustný priemyselný vysávač IVM 40/24-2 pre univerzálne použitie v priemysle na jemné a hrubé pevné nečistoty. S hviezdicovým filtrom v prachovej triede M.

Odolný, robustný, kompaktný a mobilný: Náš dvojmotorový priemyselný vysávač IVM 40/24-2 strednej triedy pre univerzálnu absorpciu jemných a hrubých tuhých látok v priemyselnom prostredí. Spoľahlivý stroj pracuje v jednofázovej prevádzke a oba motory je možné ovládať individuálne. Veľký PTFE hviezdicový filter v prachovej triede M je možné ľahko, pohodlne a spoľahlivo čistiť pomocou systému čistenia filtrov a bez nutnosti vypnúť vysávač. Filtračná nádoba a zberná nádoba stroja sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo podvozok bolo vyrobené z odolnej ocele a má veľké kolesá pre ľahkú prepravu.

Vlastnosti a výhody
2 dúchadlové motory
  • Vysoký sací výkon a odolnosť
Pojazdná antikorová nádoba
  • Zložená nádoba sa dá pohodlne vybrať z podvozku a previesť na miesto vyprázdnenia alebo likvidácie.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 106 / 381,6
Vysávanie (mbar/kPa) 225 / 22,5
Objem nádoby (l) 40
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 2,3
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50 ID 40
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 77
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,6
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 35,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 36,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 645 x 655 x 1150

Výbava

  • Hlavný filter: Hviezdicový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video

Oblasti využitia
  • Pre menšie množstvá tuhých látok a prachu
Príslušenstvo