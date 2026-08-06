Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 40/24-2 M Lp

Dvojmotorový, mobilný a robustný priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M Lp strednej triedy pre jemné a hrubé pevné častice. S vyprázdňovacím systémom Longopac pre bezprašné vyprázdňovanie.

Odolný, robustný, kompaktný a mobilný: Náš dvojmotorový priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M Lp strednej triedy pre univerzálne pohlcovanie jemných a hrubých tuhých častíc v priemyselnom prostredí. Spoľahlivý stroj pracuje v jednofázovej prevádzke a oba motory je možné ovládať individuálne. Veľký PTFE hviezdicový filter v prachovej triede M je možné ľahko, pohodlne a spoľahlivo čistiť pomocou systému čistenia filtrov pull and clean, bez nutnosti vypnúť vysávač. Stroj zaujme vyprázdňovacím systémom Longopac, ktorý umožňuje bezprašnú likvidáciu vysávaného materiálu. Filtračná nádoba stroja je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo podvozok je vyrobený z odolnej ocele a má veľké kolesá pre jednoduchú prepravu.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 40/24-2 M Lp: 2 dúchadlové motory
2 dúchadlové motory
Vysoký sací výkon a odolnosť
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 40/24-2 M Lp: Systém likvidácie Longopac
Systém likvidácie Longopac
Bezpečná a zdravá práca vďaka nízkej prašnosti.
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 40/24-2 M Lp: Vybavený veľkým hviezdicovým filtrom
Vybavený veľkým hviezdicovým filtrom
Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M. Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s/m³/h) 100 / 360
Vysávanie (mbar/kPa) 225 / 22,5
Objem nádoby (l) 40
menovitý príkon (kW) 2,3
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 50
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 77
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,5
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 47
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 47,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 680 x 655 x 1435

Výbava

  • Hlavný filter: Hviezdicový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 40/24-2 M Lp
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 40/24-2 M Lp
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 40/24-2 M Lp
Priemyselný vysávač Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 40/24-2 M Lp

Video

Oblasti využitia
  • Pre menšie množstvá pevných látok a prachu
Príslušenstvo