Priemyselný vysávač na pevné hmoty IVM 40/24-2 M Lp
Dvojmotorový, mobilný a robustný priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M Lp strednej triedy pre jemné a hrubé pevné častice. S vyprázdňovacím systémom Longopac pre bezprašné vyprázdňovanie.
Odolný, robustný, kompaktný a mobilný: Náš dvojmotorový priemyselný vysávač IVM 40/24-2 M Lp strednej triedy pre univerzálne pohlcovanie jemných a hrubých tuhých častíc v priemyselnom prostredí. Spoľahlivý stroj pracuje v jednofázovej prevádzke a oba motory je možné ovládať individuálne. Veľký PTFE hviezdicový filter v prachovej triede M je možné ľahko, pohodlne a spoľahlivo čistiť pomocou systému čistenia filtrov pull and clean, bez nutnosti vypnúť vysávač. Stroj zaujme vyprázdňovacím systémom Longopac, ktorý umožňuje bezprašnú likvidáciu vysávaného materiálu. Filtračná nádoba stroja je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele odolnej voči kyselinám, zatiaľ čo podvozok je vyrobený z odolnej ocele a má veľké kolesá pre jednoduchú prepravu.
Vlastnosti a výhody
2 dúchadlové motoryVysoký sací výkon a odolnosť
Systém likvidácie LongopacBezpečná a zdravá práca vďaka nízkej prašnosti.
Vybavený veľkým hviezdicovým filtromNa bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M. Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Vysávanie (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Objem nádoby (l)
|40
|menovitý príkon (kW)
|2,3
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 50
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|77
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,5
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|47
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|47,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|680 x 655 x 1435
Výbava
- Hlavný filter: Hviezdicový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video
Oblasti využitia
- Pre menšie množstvá pevných látok a prachu