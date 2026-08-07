Priemyslený vysávač IVM 60/12-1 M ACD WS
Spoľahlivý (upratovací) partner: priemyselný vysávač s jedným motorom IVM 60/12-1 M ACD WS efektívne a účinne vysáva jemný prach, na ktorý sa vzťahujú požiadavky inercie.
Kompaktný, spoľahlivý, jednoduchý: priemyselný vysávač strednej triedy IVM 60/12-1 M ACD WS s jedným motorom je ideálnym riešením na vysávanie jemného prachu, ktorý je potrebné inertizovať, ako je hliníkový, titánový alebo horčíkový prach. Kompaktný a spoľahlivý stroj s vysoko výkonnou turbínou má veľký hviezdicový filter prachovej triedy M, ktorý sa dá jednoducho a pohodlne čistiť pomocou systému čistenia filtra Pull and Clean bez nutnosti vypínania vysávača. Zberná nádoba obsahuje sito, všetky nasávané častice sú pretlačené cez inertnú kvapalinu, takže sú úplne mokré. Hladinu inertnej kvapaliny je možné kedykoľvek sledovať cez kontrolné okienko. Vypnutie sacieho výkonu pri príliš nízkej hladine kvapaliny zabraňuje chybám v obsluhe.
Vlastnosti a výhody
ACD – Použiteľné na horľavý prachPre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Nútené vedenie zachytených častícOdpad nasávania je úplne zmáčaný inertnou kvapalinou.
Monitorovanie tekutiny v nádobeHladina inertnej kvapaliny sa monitoruje cez priezor.
Vypnutie sacieho výkonu pri nízkej hladine kvapaliny
- Strata nasávania signalizuje operátorovi, že hladina kvapaliny je nízka.
Kompaktný systém
- Plne integrovaná zberná nádoba udržuje systém ultra kompaktný.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Prietok vzduchu (l/s)
|74
|Vysávanie (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Objem nádoby (l)
|60
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|menovitý príkon (kW)
|1,1
|Typ vysávania
|Elektricky
|Pripájací priemer
|ID 70
|Priemer príslušenstva
|ID 40
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|79
|Dĺžka kábla (m)
|10
|Prachová trieda hlavného filtra
|M
|Oblasť filtra pre hlavný filter (m²)
|1,5
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|72
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|72
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Výbava
- Hlavný filter: Hviezdicový filter
- Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Video
Oblasti využitia
- Výrobné procesy obrábania
- Aditívna výroba