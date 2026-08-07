Priemyslený vysávač IVM 60/12-1 M ACD WS

Spoľahlivý (upratovací) partner: priemyselný vysávač s jedným motorom IVM 60/12-1 M ACD WS efektívne a účinne vysáva jemný prach, na ktorý sa vzťahujú požiadavky inercie.

Kompaktný, spoľahlivý, jednoduchý: priemyselný vysávač strednej triedy IVM 60/12-1 M ACD WS s jedným motorom je ideálnym riešením na vysávanie jemného prachu, ktorý je potrebné inertizovať, ako je hliníkový, titánový alebo horčíkový prach. Kompaktný a spoľahlivý stroj s vysoko výkonnou turbínou má veľký hviezdicový filter prachovej triedy M, ktorý sa dá jednoducho a pohodlne čistiť pomocou systému čistenia filtra Pull and Clean bez nutnosti vypínania vysávača. Zberná nádoba obsahuje sito, všetky nasávané častice sú pretlačené cez inertnú kvapalinu, takže sú úplne mokré. Hladinu inertnej kvapaliny je možné kedykoľvek sledovať cez kontrolné okienko. Vypnutie sacieho výkonu pri príliš nízkej hladine kvapaliny zabraňuje chybám v obsluhe.

Vlastnosti a výhody
Priemyselný vysávač Priemyslený vysávač IVM 60/12-1 M ACD WS: ACD – Použiteľné na horľavý prach
ACD – Použiteľné na horľavý prach
Pre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu Vyhovuje norme IEC 60335-2-69
Priemyselný vysávač Priemyslený vysávač IVM 60/12-1 M ACD WS: Nútené vedenie zachytených častíc
Nútené vedenie zachytených častíc
Odpad nasávania je úplne zmáčaný inertnou kvapalinou.
Priemyselný vysávač Priemyslený vysávač IVM 60/12-1 M ACD WS: Monitorovanie tekutiny v nádobe
Monitorovanie tekutiny v nádobe
Hladina inertnej kvapaliny sa monitoruje cez priezor.
Vypnutie sacieho výkonu pri nízkej hladine kvapaliny
  • Strata nasávania signalizuje operátorovi, že hladina kvapaliny je nízka.
Kompaktný systém
  • Plne integrovaná zberná nádoba udržuje systém ultra kompaktný.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Prietok vzduchu (l/s) 74
Vysávanie (mbar/kPa) 254 / 25,4
Objem nádoby (l) 60
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
menovitý príkon (kW) 1,1
Typ vysávania Elektricky
Pripájací priemer ID 70
Priemer príslušenstva ID 40
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 79
Dĺžka kábla (m) 10
Prachová trieda hlavného filtra M
Oblasť filtra pre hlavný filter (m²) 1,5
Farba strieborná
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 72
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 72
Rozmery (d x š x v) (mm) 1020 x 680 x 1490

Výbava

  • Hlavný filter: Hviezdicový filter
  • Príslušenstvo v štandardnej výbave: Nie
Priemyselný vysávač Priemyslený vysávač IVM 60/12-1 M ACD WS
Priemyselný vysávač Priemyslený vysávač IVM 60/12-1 M ACD WS
Priemyselný vysávač Priemyslený vysávač IVM 60/12-1 M ACD WS
Priemyselný vysávač Priemyslený vysávač IVM 60/12-1 M ACD WS
Priemyselný vysávač Priemyslený vysávač IVM 60/12-1 M ACD WS

Video

Oblasti využitia
  • Výrobné procesy obrábania
  • Aditívna výroba
Príslušenstvo